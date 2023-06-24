СМИ сообщили о резком поднятии российскими банками курса валют

Многие российские банки в субботу, 24 июня, резко подняли курсы валют. О этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на предоставленные финансовыми учреждениями данные.

Так, в среднем доллар США можно приобрести за 90 рублей, евро — 100 рублей.

Самые высокие показатели зафиксированы в настоящее время в Росбанке, где курс американского доллара при покупке составляет 105 рублей, а европейской валюты — 115 рублей за условную единицу.

Самый низкий курс иностранной валюты установлен в Промсвязьбанке, где доллар можно купить за 84,87 рубля, а евро — за 93,06 рубля. Центробанком РФ курс установлен на уровне 84,1 рубля за доллар и 91,5 рубля за евро.

Согласно данным сайта Московской биржи, 19 июня доллар стоил 84 рубля, евро — 91,8.

Резкий рост курса иностранных валют происходит на фоне ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который 23 июня предпринял в России попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В свою очередь, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Российский лидер предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.