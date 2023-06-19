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Аналитик спрогнозировал курс рубля в июне

Аналитик Джиоев не исключил, что в июне доллар снизится до 83,5 рубля, евро — до 90,5 рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В июне доллар может снизиться до 83,5 рубля, евро — до 90,5 рубля, не исключил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Об этом он рассказал «Известиям» 19 июня.

Согласно данным сайта Московской биржи, к 17:00 19 июня доллар достиг 84 рублей, евро — 91,8. На прошлой неделе, 16 июня, на закрытие торгов американская валюта достигла 84,1 рубля, европейская — 91,6 рубля.

«Есть вероятность, что пара доллар/рубль разворачивается в сторону коррекции. Американская валюта коснулась сегодня отметки 85,03 [рубля], это совсем рядом с сильным сопротивлением, которое рынок так и не атаковал. Доллар выглядит очень перекупленным и нуждается в откате. Судя по рыночным объемам, пик пришелся на вчерашний день, далее не исключена коррекция на 25–35% от последней волны роста», — отметил Джиоев.

Как объяснил эксперт, ближайшие дни переполнены важными для валют событиями, поэтому проблематично давать прогнозы.

«Есть вероятность, что доллар снизится до 83,5 рубля, евро — до 90,5 рубля. На следующей неделе в России стартует очередной налоговый период, в рамках которого рубль может рассчитывать на поддержку», — заключил аналитик.

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15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.

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