Юристы не исключили иск против компании от семей погибших пассажиров «Титана»

Документы с отказом от претензий, предположительно подписанные пассажирами разрушившегося батискафа «Титан», могут не помешать семьям погибших подать иски против компании OceanGate Expeditions. Об этом британскому телеканалу Sky News в пятницу, 23 июня, заявили опрошенные им юристы.

По словам журналиста CBS News Дэвида Поуга, совершившего погружение на «Титане» в прошлом году, ему пришлось подписывать многостраничный документ, содержащий пункт его отказа от претензий к OceanGate Expeditions.

После подписания клиенты компании подтверждают тот факт, что они ознакомлены с информацией о будущем погружении на «экспериментальном аппарате, который не был сертифицирован ни одной регулирующей организацией», и о возможном получении «физических или эмоциональных травмы, или гибели».

Суд может признать подписанный документ недействительным, если будут подтверждены доказательства сокрытия информации от пассажиров о каких-либо важных особенностях конструкции аппарата, влияющих на его безопасность, либо что его владелец эксплуатировал батискаф, осознавая, что он небезопасен, заявил американский юрист Мэттью Шеффер, специализирующийся на страховом и морском праве.

Это мнение поддержал другой адвокат и бывший агент Секретной службы США Тимоти Аллен, по словам которого компания может быть привлечена к ответственности, если будет доказано, что она несет ответственность за дефекты в конструкции аппарата, которые могли привести к катастрофе.

Как отмечают эксперты, от выводов расследования причин произошедшего будет во многом зависеть рассмотрение подобного иска против компании. Пока что родственники погибших не говорили о намерении подавать иски против OceanGate Expeditions, однако ранее двоюродная сестра погибшего британского миллиардера Хэмиша Хардинга предъявила обвинения компании в том, что сигнал бедствия был подан слишком поздно.

Ранее в этот день отставной офицер ВМС Австралии Фрэнк Оуэн сообщил, что инцидент с подводным аппаратом «Титан», обломки которого были обнаружены в Атлантическом океане спустя несколько дней после погружения, не обернется исчезновением рынка глубоководного туризма. Он предположил, что после ЧП любители глубоководного туризма будут внимательнее выбирать используемое ими судно.

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника», заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. За день до этого примерно через 1 час 45 минут после погружения аппарат перестал выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц».

Между тем 21 июня появилась информация о том, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы — в частности, демонстрировал признаки циклической усталости.

22 июня были найдены обломки батискафа. Установлено, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions заявили, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на экспертов, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе. Капитан I ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин 23 июня в разговоре с «Известиями» заявил, что пожар или замыкание могли стать причиной взрыва в батискафе «Титан».