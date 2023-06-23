Эксперт оценил перспективы глубоководного туризма после ЧП с батискафом

Инцидент с подводным аппаратом «Титан», обломки которого были обнаружены в Атлантическом океане спустя несколько дней после погружения, не обернется исчезновением рынка глубоководного туризма. Об этом 23 июня заявил отставной офицер ВМС Австралии Фрэнк Оуэн в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он отметил, что батискаф был «нестандартным со многих точек зрения», но еще есть три других похожих аппарата, которые прошли независимую сертификационную проверку и могут погружаться на экстремальную глубину.

Эксперт предположил, что после ЧП любители глубоководного туризма будут внимательнее выбирать используемое ими судно.

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника», заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. За день до этого примерно через 1 час 45 минут после погружения аппарат перестал выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц».

22 июня были найдены обломки батискафа. Установлено, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions заявили, что считают пассажиров батискафа погибшими.

На борту подводного судна находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

Капитан I ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин 23 июня в разговоре с «Известиями» заявил, что пожар или замыкание могли стать причиной взрыва в батискафе «Титан».