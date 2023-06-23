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Посол РФ в Сербии заявил о новой эскалации в Косово в любой момент

Посол РФ в Сербии Боцан-Харченко: новая эскалация в Косово может случиться в любой момент
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Фото: REUTERS/Fatos Bytyci
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Новая эскалация в Косово может произойти в любой момент. Об этом сообщил в пятницу, 23 июня, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Я, конечно, не могу сказать, что напряженность сохраняется на том уровне, который был пару недель тому назад, немножко спала, но, повторяю, существенных изменений, конечно, нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Посол РФ подчеркнул, что новый виток может произойти в любой момент.

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Обострение конфликта между Сербией и Косово началось 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.

14 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти хотят оставить сербских жителей края без продуктов и лекарств. Действия Приштины противоречат международным нормам права и достигнутым ранее договоренностям, подчеркнул политик.

19 июня в городе Косовска-Митровица прошли протесты против незаконных действий самопровозглашенного правительства Косово. В митинге участвовало несколько тысяч человек, они хотели обратить внимание на драматическое положение этнических сербов, проживающих на территории республики.

Позже, 22 июня, Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти провели раздельные переговоры с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, но отказались совместно обсуждать деэскалацию в Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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