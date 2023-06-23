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В Кремле оценили заявление Обамы о желании жителей Крыма воссоединиться с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Высказывания экс-президента США Барака Обамы о том, что многие жители Крыма хотели воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, содержат в себе рациональное зерно, заявил в пятницу, 23 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это не нам комментировать, но в этих заявлениях содержатся рациональные зерна. Так и есть — там действительно была фракция политиков, которые поддерживали идею развития добрых отношений с РФ, выступали против насаждения русофобии», — сказал он.

Воссоединения хотела не определенная часть Крыма, а практически всё население полуострова, подчеркнул Песков.

Ранее в этот день Обама в интервью CNN заявил, что в 2014 году многие русскоговорящие жители Крыма хотели воссоединения полуострова с Россией.

18 марта, ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым 86% россиян считают, что решение о возвращении Крыма в состав РФ было правильным.

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Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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