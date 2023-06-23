В Кремле оценили заявление Обамы о желании жителей Крыма воссоединиться с РФ
Высказывания экс-президента США Барака Обамы о том, что многие жители Крыма хотели воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, содержат в себе рациональное зерно, заявил в пятницу, 23 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Это не нам комментировать, но в этих заявлениях содержатся рациональные зерна. Так и есть — там действительно была фракция политиков, которые поддерживали идею развития добрых отношений с РФ, выступали против насаждения русофобии», — сказал он.
Воссоединения хотела не определенная часть Крыма, а практически всё население полуострова, подчеркнул Песков.
Ранее в этот день Обама в интервью CNN заявил, что в 2014 году многие русскоговорящие жители Крыма хотели воссоединения полуострова с Россией.
18 марта, ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым 86% россиян считают, что решение о возвращении Крыма в состав РФ было правильным.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.