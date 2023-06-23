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Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году

Барак Обама признал, что в 2014 году русскоговорящие жители Крыма хотели воссоединиться с Россией
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Фото: Global Look Press/Saquan Stimpson - CNP
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Экс-президент США Барак Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма хотели воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Он рассказал об этом в пятницу, 23 июня, в интервью CNN.

«В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия <...>, даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной», — заявил политик.

По его словам, вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель он привлекал многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции.

Между тем, по данным ВЦИОМ, опубликованным 18 марта, 86% россиян считают, что решение о возвращении Крыма в состав РФ было правильным.

18 марта — День воссоединения Крыма с Россией: история великого события

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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