На российском рынке появился кроссовер Volkswagen Tayron X

Российские автодилеры начали продажи кроссоверов Volkswagen Tayron X 2023 года выпуска, ввезенных в страну из Китая по параллельному импорту. Цена на автомобиль начинается от 5,3 млн рублей. Об этом 23 июня сообщает «Российская газета».

Tayron X, произведенный на предприятии FAW-Volkswagen, оборудован бензиновым двигателем TSI объемом 2 л, который выдает 220 л.с., в паре с семиступенчатым роботом. Новинка обладает подключаемым полным приводом.

Эта версия кроссовера несколько габаритнее стандартного Tayron: длина ― 4626 мм (на 37 мм длиннее), ширина ― 1860 мм, высота 1662 мм (на 2 мм выше), а размер колесной базы равен 2731 мм.

Автомобиль оснащен цифровой инструментальной панелью, 12-дюймовым дисплеем медиасистемы, панорамной крышей с люком, системой автоматического торможения и круиз-контролем.

Премиальный кроссовер Jaguar F-Pace 23 июня появился в ассортименте одного из российских дилеров. Российскому покупателю доступны такие версии F-Pace, как с дизельным двигателем V6 объемом 3 л и мощностью 300 л.с. в паре с автоматической трансмиссией с полным приводом. Такая версия кроссовера поставляется с салоном из белой кожи, панорамной крышей и спортивным обвесом.

Также дилеры предлагают спортивную версию кроссовера SVR, которая оснащена рядной «восьмеркой» объемом 5 л, которая выдает 550 л.с., в паре с автоматической коробкой передач с приводом на обе оси.