В России в продаже появился Jaguar F-Pace

Премиальный кроссовер Jaguar F-Pace появился в ассортименте одного из российских дилеров, сообщает 23 июня, в пятницу, «Газета.Ru». Стоимость автомобиля начинается от 10,7 млн рублей.

Российскому покупателю доступны такие версии F-Pace, как с дизельным двигателем V6 объемом 3 л и мощностью 300 л.с. в паре с автоматической трансмиссией с полным приводом. Такая версия кроссовера поставляется с салоном из белой кожи, панорамной крышей и спортивным обвесом.

Также дилеры предлагают спортивную версию кроссовера SVR, которая оснащена рядной «восьмеркой» объемом 5 л, которая выдает 550 л.с., в паре с автоматической коробкой передач с приводом на обе оси.

20 июня внедорожник Lexus GX стал доступен для предзаказа в России. Цена на автомобиль в исполнении GX550 начинается от 8 460 000 рублей, однако со временем она может измениться.

Lexus GX оборудован «рядной шестеркой» объемом 3,4 л с двойным турбонаддувом, которая выдает 354 л.с. (650 Нм) в связке с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией и подключаемым полным приводом. Кроме того, покупатели со временем смогут заказать гибридную версию i-Force Max, мощность которой составляет 443 л.с.