В России объявили предзаказ на новый Lexus GX

Внедорожник Lexus GX стал доступен для предзаказа в России. Цена на автомобиль в исполнении GX550 начинается от 8 460 000 рублей, однако со временем она может измениться. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает «Российская газета».

По словам автодилеров, автомобили отгрузят в салоны ближе к концу этого года.

Новое поколение GX сменило предшественника, который находился в модельной линейке Lexus последние 14 лет. Автомобиль построен на одной платформе с Toyota Land Cruiser 300. Новая версия внедорожника значительно изменилась в размерах, прибавив 70 мм в длину (5005 мм), 95 мм ― в ширину (2117 мм), а колесная база машины увеличилась на 60 мм и теперь составляет 2850 мм.

Lexus GX оборудован «рядной шестеркой» объемом 3,4 л с двойным турбонаддувом, которая выдает 354 л.с. (650 Нм) в связке с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией и подключаемым полным приводом. Кроме того, покупатели со временем смогут заказать гибридную версию i-Force Max, мощность которой составляет 443 л.с.

21 июня японский производитель Toyota Motor анонсировал новое поколение минивэна Alphard и люксовой версии Vellfire.

Четвертое поколение семейства Alphard в первую очередь выделяется улучшенной жесткостью конструкции кузова. Это стало возможным благодаря модульной платформе TNGA (GA-K), которая позволяет подогнать структуру кузова под стандарты однообъемных автомобилей. В частности, в нижней части платформы расположена V-образная распорка.