Toyota представила новое поколение минивэна Alphard

Японский производитель Toyota Motor анонсировал новое поколение минивэна Alphard и люксовой версии Vellfire, сообщает 21 июня, в среду, пресс-служба компании.

Четвертое поколение семейства Alphard в первую очередь выделяется улучшенной жесткостью конструкции кузова. Это стало возможным благодаря модульной платформе TNGA (GA-K), которая позволяет подогнать структуру кузова под стандарты однообъемных автомобилей. В частности в нижней части платформы расположена V-образная распорка.

Также производитель изменил дизайн капота и внешних зеркал заднего вида, чтобы улучшить аэродинамические показатели минивэна и повысить уровень комфорта за счет шумоизоляции.

Toyota оснастила минивэны единой гибридной установкой с двигателем объемом 2,5 л, которая суммарно выдает 250 л.с. Из новшеств ― в распоряжении пассажиров появилась вытянутая по всей длине салона потолочная консоль, с помощью которой можно регулировать настройки климат-контроля и медиасистемы.

20 июня российские дилеры начали продажи минивэнов и фургонов BAW Ace M7, ввезенных в страну по параллельному импорту. В ассортименте дилеров доступны фургоны и девятиместные минивэны. Обе версии автомобиля поставляются с силовой установкой объемом 1,6 л и мощностью 124 л.с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач с приводом на заднюю ось.