Решение США поставить Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне. Соответствующее заявление в четверг, 22 июня, сделал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс на своем сайте.

Он отметил, что политика Соединенных Штатов может привести планету к глобальной катастрофе ввиду того, что истребители F-16, которые Штаты захотели передать Украине, имеют модификации, которые позволяют вооружать их ядерным оружием.

Экс-сотрудник Белого дома считает, что именно безумная деятельность вашингтонского правительства, которое старается сделать ядерную войну реальной, «приблизила НАТО к границам России» и свергла правительства бывших советских республик, использовав эти страны против России. В частности, это касается Украины.

Робертс добавил, что США также сделали своими врагами Китай с Ираном.

«Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», — заключил он.

В этот же день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что власти Дании запросили у США поддержку в вопросе подготовки украинских летчиков применению истребителей F-16.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пилоты ВСУ могут начать обучение на F-16 этим летом. По его словам, первые самолеты Киев может получить через шесть-семь месяцев.

17 июня исполняющий обязанности главы минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подтвердил, что страна займется обучением украинских пилотов управлению F-16.

До этого, 16 июня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков летом. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва в рамках «ядерной пятерки» заявила Вашингтону о демарше в связи с планами о поставках истребителей F-16 Украине.

6 июня Зеленский заявил, что Киев ожидает от некоторых стран Запада «мощное» количество истребителей F-16.

Ранее, 19 мая, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. В том же месяце Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.