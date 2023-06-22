Оппозиция выдвинула правительству Сербии требования по Косово

Представители парламентской оппозиции из партий «Двери» и «Заветники» в Сербии выдвинули правительству требования по Косово. Об этом 22 июня «Известиям» сообщил депутат «Дверей» Иван Костич.

Политику властей в отношении Косово и Метохии парламентарии назвали провальной и выставили президенту Александру Вучичу и правительству страны ряд требований.

Так, оппозиция, в том числе требует срочного проведения специальной сессии парламента Сербии на тему обострения ситуации на севере Косово и Метохии. Также Белград должен потребовать немедленного проведения внеочередного заседания Совбеза ООН.

Депутаты считают, что необходимо всеми дипломатическими путями просить страны мира принять участие в освобождении арестованных сербов в Косово и Метохии.

Кроме того, требуется возвращение сербской полиции и сотрудников Службы безопасности в Косово и Метохию, как это предусмотрено обязательной резолюцией ООН 1244. Также следует назначить местные выборы в четырех муниципалитетах на севере края (Косовска Митровица, Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич).

19 июня в городе Косовска-Митровица прошли протесты против незаконных действий самопровозглашенного правительства Косово. В митинге участвовало несколько тысяч человек, они хотели обратить внимание на драматическое положение этнических сербов, проживающих на территории республики.

14 июня Вучич заявил, что косовские власти хотят оставить сербских жителей края без продуктов и лекарств. Действия Приштины противоречат международным нормам права и достигнутым ранее договоренностям, подчеркнул политик.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось 26 мая 2023 года, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.