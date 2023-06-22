Опубликовано видео подготовки батискафа «Титан» к последнему погружению

Видео, опубликованное 22 июня британским таблоидом Daily Mail, демонстрирует последнее погружение батискафа «Титан» в воды Атлантики, оно было снято 22-летней Эбби Джексон и размещено в TikTok.

Эбби Джексон была нанята компанией OceanGate Expeditions, занимающейся доставкой туристов к обломкам «Титаника», чтобы заснять погружение батискафа под воду, сказано в сообщении.

Джексон также сняла Поль-Анри Нарголе, одного из пассажиров «Титана», прозванного Мистер Титаник за то, что он 37 раз посещал место крушения. В ролике 77-летний мужчина сидит на борту надувной лодки, машет рукой и улыбается в камеру, сообщает таблоид.

По заявлению Daily Mail, видео 22-летней девушки — это последние кадры с пропавшим батискафом.

Ранее в этот день береговая охрана США сообщила об истощении запасов кислорода на батискафе, однако добавила, что точное время, когда закончится воздух, назвать нельзя.

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника», сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения судна 18 июня утром.

На борту подводного судна находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

Американский океанограф, исследователь и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш 21 июня заявил, что экипаж «Титана» едва ли удастся спасти, потому что у них заканчивается кислород. В тот же день стало известно, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

22 июня было известно о как минимум пяти судах, привлеченных к поиску батискафа: исследовательское Polar Prince, багамское Deep Energy, коммерческое Skandi Vinland и два корабля канадской береговой охраны John Cabot и Atlantic Merlin.