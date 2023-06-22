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Опубликовано видео подготовки батискафа «Титан» к последнему погружению

Daily Mail показал видео подготовки батискафа «Титан» к последнему погружению
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Фото: соцсети
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Видео, опубликованное 22 июня британским таблоидом Daily Mail, демонстрирует последнее погружение батискафа «Титан» в воды Атлантики, оно было снято 22-летней Эбби Джексон и размещено в TikTok.

Эбби Джексон была нанята компанией OceanGate Expeditions, занимающейся доставкой туристов к обломкам «Титаника», чтобы заснять погружение батискафа под воду, сказано в сообщении.

Джексон также сняла Поль-Анри Нарголе, одного из пассажиров «Титана», прозванного Мистер Титаник за то, что он 37 раз посещал место крушения. В ролике 77-летний мужчина сидит на борту надувной лодки, машет рукой и улыбается в камеру, сообщает таблоид.

По заявлению Daily Mail, видео 22-летней девушки — это последние кадры с пропавшим батискафом.

Ранее в этот день береговая охрана США сообщила об истощении запасов кислорода на батискафе, однако добавила, что точное время, когда закончится воздух, назвать нельзя.

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19 июня компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника», сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения судна 18 июня утром.

На борту подводного судна находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

Американский океанограф, исследователь и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш 21 июня заявил, что экипаж «Титана» едва ли удастся спасти, потому что у них заканчивается кислород. В тот же день стало известно, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

22 июня было известно о как минимум пяти судах, привлеченных к поиску батискафа: исследовательское Polar Prince, багамское Deep Energy, коммерческое Skandi Vinland и два корабля канадской береговой охраны John Cabot и Atlantic Merlin.

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