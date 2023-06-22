Путин передал приветствие эмиру Катара на встрече с представителем арабской страны

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани 22 июня передал приветствие эмиру арабской страны Тамиму бин Хамаду Аль Тани. Как отметил глава государства, во время его встреч с ним всегда подчеркивались намерения развивать отношения России и Катара.

«Прежде всего хотел бы в начале нашей беседы попросить вас передать самые наилучшие пожелания, добрые пожелания его высочеству эмиру Катара. Я вспоминаю все наши с ним встречи, они всегда проходили на очень высоком уровне, всегда подчеркивали наши особые отношения и намерения развивать отношения по очень многим направлениям», — отметил Путин.

Президент также поблагодарил гостя за участие катарской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). И отметил, что двусторонние торговые отношения между Россией и Катаром пока относительно невелики, но у них есть потенциал для роста.

В свою очередь, бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что РФ и Катар связывают общие интересы в области энергетики и продовольственной безопасности. Премьер-министр также подчеркнул, что Катар будет наращивать сотрудничество и координацию с Россией.

Ранее 22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что Путин и премьер-министр Катара на встрече обсудят сотрудничество двух стран. Песков добавил, что ему неизвестно, представит ли премьер и глава МИД Катара какие-либо мирные инициативы по Украине.

До этого, 21 июня, встречу с главой кабмина Катара провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заявил, что Москва считает Доху ключевым партнером на Ближнем Востоке и рассчитывает на расширение сотрудничества. По его словам, в январе–апреле взаимный товарооборот двух стран составил более 1,5 млрд рублей, или почти 70 млн катарских риалов.

7 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович оценил перспективы создания газового хаба в Иране при участии РФ и Катара. Как отметил эксперт, у Катара и Ирана неплохие отношения и Доха заинтересована в новых способах продажи газа.