Песков назвал темы переговоров Путина с премьер-министром Катара

Президент России Владимир Путин и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудят сотрудничество двух стран. Об этом 22 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет о весьма широком и многообещающем сотрудничестве, в том числе по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы», — сообщил он на брифинге.

Песков добавил, что ему неизвестно, представит ли премьер Катара какие-либо мирные инициативы по Украине.

Накануне встречу с главой кабмина Катара провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заявил, что Москва считает Доху ключевым партнером на Ближнем Востоке и рассчитывает на расширение сотрудничества. По его словам, в январе–апреле взаимный товарооборот двух стран составил более 1,5 млрд рублей, или почти 70 млн катарских риалов.

7 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович оценил перспективы создания газового хаба в Иране при участии РФ и Катара. Как отметил эксперт, у Катара и Ирана неплохие отношения и Доха заинтересован в новых способах продажи газа.