Сокровища шейхов: западных инвесторов можно заменить арабскими

Западные источники, которые прекратили финансирование проектов в России, можно заменить исламскими инвестициями, заявил на полях ПМЭФ экономист Ильяс Зарипов. Он подчеркнул, что своих денег в России хватает, однако внешние инвестиции необходимы. Исламские источники контролируют 1,5% от мировых активов, что составляет $5 трлн. При этом объем чрезмерной ликвидности, который можно инвестировать, оценивается в $500 млрд. Подробности и мнения аналитиков — в материале «Известий».

Ограниченный пул отраслей

Инвестиции из дружественных стран, в том числе исламских, действительно могут частично заместить инвестиции из стран условного Запада, утверждает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

— Еще в 2019 году страны ЕС были крупнейшим инвестором в Россию. Накопленные прямые иностранные инвестиции из ЕС в Россию составляли €311,4 млрд, а накопленные российские инвестиции в ЕС оценивались в €136 млрд.

По словам собеседницы «Известий», до 2022 года Евросоюз был основным торговым партнером России. Так, в 2021 году на торговлю с ЕС приходилось $282 млрд, или 36% торгового оборота России. Экспорт в ЕС в 2021 году составил 38,3%, импорт — 32%. Если объем чрезмерной ликвидности исламских инвесторов из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии действительно составляет около $500 млрд, то теоретически замещение возможно. Однако необходимо учитывать специфику исламского финансирования. Так, например, в рамках исламского финансирования запрещены инвестиции в производство алкогольной продукции, табака, свинины. Не разрешены и некоторые виды финансовых продуктов — например займы под проценты.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Также эксперт приводит данные Сбербанка, согласно которым в топ лидеров исламской экономики входят Малайзия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия, Иордания, Бахрейн, Иран, Пакистан, Кувейт и Катар.

— Вероятно, инвестиции будут привлекаться в первую очередь в секторы, экспорт в которых в значительной степени зависел от ЕС, — продолжает она. — К ним относятся, помимо нефтегазового сектора, металлургия, химическая промышленность, сельскохозяйственная продукция. Например, в марте 2023 года в СМИ появилась информация о том, что золотодобывающая компания «Полиметалл» изучает возможности листинга на фондовой бирже Абу-Даби (ADX).

С точки зрения Антонины Левашенко, вопрос заключается в готовности российской правовой системы к созданию продуктов в рамках исламского банкинга.

— Первый в России выпуск облигаций сукук был проведен еще в 2017 году, сейчас в Госдуме проходит второе чтение законопроект о создании экспериментального режима в республиках Башкортостан и Татарстан, в Дагестане и Чеченской Республике, в рамках которого должен быть реализован пилотный проект исламского банкинга. В законопроекте его назвали «партнерским финансированием». Даже при наличии заинтересованности, когда речь идет именно об исламском финансировании, необходимо иметь в виду особые условия его привлечения, — резюмирует эксперт.

Участники ПМЭФ на стенде Объединенных Арабских Эмиратов Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Историко-географическое преимущество

Россия для стран исламского мира привлекательна — в составе РФ несколько подчеркнуто мусульманских регионов, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— В общей сложности в России проживает свыше 15 млн мусульман, это более 10% россиян. Это благоприятная почва для серьезных переговоров, — отмечает эксперт.

По ее словам, в первую очередь реализации инвестиционных проектов стоит ожидать не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а именно в исламских регионах России, считает она.

— Бизнес-представители стран Ближнего Востока и мусульманских регионов поймут друг друга лучше, чем, к примеру, на федеральном уровне. Им также проще преодолеть ограничения, характерные для мусульманского мира (особенности банкинга, сфер производства и т.д.). И это в целом благоприятно для децентрализации российской экономики, поспособствует развитию регионов, — заключает Юлия Макаренко.

Фото: РИА Новости/Мурад Багандов

Нужна нормативная база

Необходимо разделять инвестиции по линии исламского банкинга и инвестиции из мусульманских стран, так как первый вариант содержит ряд ограничений религиозного характера, с читает старший преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева.

— Это требует принятия законопроекта о партнерском банкинге во 2-м и 3-м чтениях. Также можем говорить о возможности привлечения инвестиций по линии исламских облигаций — сукук, — считает специалист.

В любом случае у России есть определенный неиспользованный потенциал по линии исламского финансирования, а также общие тренды в развитии.

— Например, интерес к «зеленому» инвестированию. В случае успешного развития диалога и создания соответствующей инфраструктуры для принятия исламских инвестиций из монархий Персидского залива в частности РФ может нивелировать (хотя и не полностью) негативный эффект от западных санкций и привлечь значительные арабские инвестиции, — подытоживает Эльмира Имамкулиева.

Фото: Global Look Press/Pan Chaoyue

США спровоцировали интерес

Идея привлечения в российскую экономику исламских инвестиций и внедрения схем исламского банкинга на нашем рынке периодически поднимается уже лет 20, говорит эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

— Но пока даже россияне, исповедующие ислам, большого интереса к этим продуктам не проявляют, предпочитая более привычные схемы депозитов, кредитов, долевых и долговых бумаг западного образца. Соответственно, и инвесторы из исламских стран большого интереса к российской экономике не проявляли, предпочитая вкладываться либо в интенсивно растущие экономики Юго-Восточной Азии, либо в ценные бумаги на наиболее ликвидных мировых биржах, где есть широкий выбор активов со всего мира.

По мнению Клюкина, сейчас, в свете того, что США продемонстрировали, как легко они могут отрезать от мировых бирж представителей практически любой страны и в качестве инвесторов, и в качестве эмитентов, и из-за ухудшения отношений Вашингтона с рядом арабских стран, интерес к вложениям в Россию может несколько повыситься.

— Однако риски таких инвестиций также выросли, и при прочих равных инвесторы предпочтут вкладывать в Индонезию или Пакистан. Хотя развитие может, например, получить, уже стартовавший ранее процесс вхождения крупных нефтегазовых компаний и инвестфондов из монархий Персидского залива в бизнес наших ВИНК , — заключает Артем Клюкин.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Мы похожи

Ментально мусульманские инвесторы и Россия могут иметь сходные ценности, так как исламские принципы и российская культура обладают общими чертами, полагает генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

— Взаимное уважение и доверие могут способствовать успешному сотрудничеству в области инвестиций. Потенциал совместной работы огромен. И мы думаем, что объем инвестиций со стороны мусульманских стран вырастет значительно.

Эксперт считает важным отметить, что исламские инвестиции могут быть направлены в различные секторы экономики:

— Особый интерес для мусульманских инвесторов представляют секторы гостинично-туристической инфраструктуры, инфраструктурные проекты, нефтегазовая промышленность, сельское хозяйство, производство продуктов питания в соответствии с халяль-стандартами, а также инновационные технологии и сфера IT.

По подсчетам Гузели Проценко, на горизонте трех лет Россия может привлечь до $40 млрд инвестиций из ведущих финансовых держав исламского мира.