Эксперт оценил перспективы создания газового хаба в Иране при участии РФ и Катара

Перспективы создания в Иране газового хаба при участии России, Туркмении и Катара существуют, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Об этом он рассказал «Известиям» 7 июня.

Ранее в этот день агентство Tasnim сообщило, что, как следует из заявления иранского министра нефти Джавада Оуджи, Иран при участии России, Катара и Туркмении планирует создать газовый хаб в промышленном районе Ассалуйе, который находится в провинции Бушер на северном берегу Персидского залива.

«Перспективы газового хаба в Иране вполне возможны. Иран действительно обладает крупными запасами газа, Иран кооперируется с Россией, у Ирана есть кооперация с Туркменистаном», — отметил он.

Говоря о Катаре, он уточнил, что у этой страны и Ирана очень даже неплохие отношения. Эксперт напомнил, что в своем время Катар был на стороне «арабской весны», а Иран был против, но с тех пор ситуация улучшилась. Кроме того, Иран помогал Катару, когда Саудовская Аравия была в конфликте с Катаром и блокировала эту страну.

«Если говорить про газ, то я не уверен, что Катару прям завтра будет интересно продавать газ по новым схемам. Но тем не менее некоторые черты того, что Катар разочарован старыми форматами работы со своими партнерами по газу, действительно есть», — добавил Митрахович.

В пример он привел ситуацию, когда руководство Катара еще несколько месяцев назад заявляло, что не принимает концепцию предельных цен и если против катарского газа будет применен механизм потолка цен, то страна будет считать себя свободной от обязательств по поставкам энергоресурса в Европу.

«Может быть, все-таки в перспективе Катар будет участвовать в проектах по созданию незападных хабов, незападных механизмов ценообразования. Может, этому поспособствуют неплохие отношения Катара и Ирана», — предположил Митрахович.

При этом он не исключил, что, может быть, получится «оживить» Форум стран — экспортеров газа. В настоящее время организация находится в анабиозе, добавил эксперт.

«Сочетание больших запасов газа, готовности создавать внезападные правила игры и наличия некоторой политической кооперации между упомянутыми странами (Ираном, РФ, Катаром, Туркменией. — Ред.) настраивает на позитивный лад», — подчеркнул он.

В то же время Митрахович выразил мнение, что Туркмения может захотеть быть более самостоятельной, так как у нее свои отношения с Китаем и Западом.

«Но я думаю, что не исключено, что она тоже поучаствует в проекте, тем более что новый газопровод из России через Центральную Азию в Иран может пройти через Туркмению и потом дальше в Индо-Пакистанский регион», — заключил эксперт.

Ранее, 17 мая, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия совместно с Ираном разрабатывает 10 месторождений газа и нефти.

До этого, 21 марта, министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что Тегеран ожидает огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России в этом году.