Россия и Иран начали разработку 10 месторождений газа и нефти

Россия совместно с Ираном разрабатывает 10 месторождений газа и нефти. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в среду, 17 мая.

«На месторождениях уже идет работа. Наша компания достаточно успешно реализует несколько проектов. И рассматривает еще дополнительные», — указал он.

По словам Новака, шесть месторождений рассматриваются нефтяными компаниями, а еще два — газовыми. Стороны обсудили технические вопросы. В настоящее время эксперты оценивают коммерческие условия и прорабатывают их с иранскими партнерами.

Ранее, 17 мая, Россия и Иран заключили совместное соглашение о строительстве ж/д участка Решт — Астара. Президент Росси Владимир Путин заявил, что заключение соглашения Москвы и Тегерана о создании этого ж/д участка является большим событием для всей мировой транспортной инфраструктуры.

В октябре прошлого года посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранская сторона готова стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки. По его словам, надо совершенствовать подобные коридоры, в том числе и Север — Юг.