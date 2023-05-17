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Россия и Иран заключили соглашение о строительстве ж/д участка Решт — Астара

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Заключение соглашения России и Ирана о создании ж/д участка Решт — Астара является большим событием для всей мировой транспортной инфраструктуры. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Россия и Иран 17 мая заключили совместное соглашение о строительстве этого ж/д участка.

«Уникальная транспортная артерия Север — Юг, частью которой станет железная дорога Решт — Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки», — сказал Путин.

Он привел в пример доставку грузов из Петербурга в Мумбаи, которая по новому пути займет около 10 суток, а по традиционным маршрутам — до 30—45 суток.

«Это (строительство ж/д участка Решт — Астара. — Ред.) действительно большое событие для региона, для всей мировой транспортной инфраструктуры, для наших стран», — добавил российский президент.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что строительство ж/д участка Решт — Астара в Иране обойдется в €1,6 млрд, €1,3 млрд будет профинансировано за счет межгоскредита. Российская доля в межгосударственном кредите составляет 85%. «[Кредит] возвратный в течение срока окупаемости этого проекта», — уточнил Новак.

Новак также упомянул, что Россия и Иран намерены увеличить втрое грузооборот по железной дороге к 2030 году.

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В церемонии подписания соглашения Путин принял участие по видеосвязи. В свою очередь иранский лидер Ибрахим Раиси отметил, что страны должны задействовать все силы для реализации совместных экономических проектов, у которых большой потенциал.

В октябре прошлого года посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранская сторона готова стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки. По его словам, надо совершенствовать подобные коридоры, в том числе и Север — Юг.

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