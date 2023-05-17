Путин и Раиси участвуют в церемонии подписания соглашения о ж/д участке Решт - Астара

Президент России Владимир Путин 17 мая совместно с президентом Ирана Ибрахимом Раиси принимает участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт – Астара. Путин участвует в ней по видеосвязи.

Соглашение будет подписано между министром транспорта РФ Виталием Савельевым и министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем. С российской стороны на церемонии также присутствует вице-премьер Александр Новак.

Президент РФ напомнил, что принципиальное решение о данной совместной работе было принято в ходе встречи на высшем уровне в июле 2022 года

«Сегодня мы являемся свидетелями того, что эта идея, которая имеет уже 20-летние, наверное, корни, начинает воплощаться в жизнь», — отметил российский лидер.

В свою очередь Раиси указал, что Иран и Россия должны задействовать все силы для реализации совместных экономических проектов, у которых большой потенциал.

Как добавил Путин, участок Решт – Астара позволит наладить прямое, беспрерывное сообщение по всей протяженности маршрута «Север – Юг», а также внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности.

Протяженность линии Решт – Астара составит 170 км, она соединит сухопутные участки международного транспортного коридора «Север – Юг» для повышения экономической эффективности транскаспийского маршрута. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать строительство линии, а также осуществлять по ней поставки товаров и услуг.

11 апреля сообщалось, что в феврале и марте Россия впервые экспортировала в Иран около 30 тыс. т бензина и дизельного топлива по железной дороге. Тесные взаимоотношения Москвы и Тегерана в области энергетики отмечал вице-премьер РФ Александр Новак еще осенью 2022 года, однако реальные своповые поставки, то есть по схеме замещения, начались в этом году. Налаживание двусторонних связей между двумя государствами источники на Западе оценили как вызов западным санкциям.

23 марта министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи назвал РФ крупнейшим инвестором Ирана, который вложил за текущий финансовый год в экономику страны $2,76 млрд. По его словам, Тегеран считает свои отношения с российской стороной стратегическими и ведет сотрудничество во многих областях, в первую очередь в сфере экономики.

В начале марта президент РФ Владимир Путин обсудил с иранским коллегой Ибрахимом Раиси реализацию совместных инфраструктурных проектов. С обеих сторон была дана позитивная оценка уровню и динамике развития российско-иранских отношений.

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