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Названы сроки строительства ж/д ветки из России в Иран

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Реализация совместного с Россией проекта железнодорожного участка Решт — Астара может занять более трех лет. Об этом 29 ноября заявил заместитель министра промышленности, рудников и торговли, глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак, выступая на пленарном заседании Международного форума Transtec в Санкт-Петербурге.

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По его словам, необходимо развивать инфраструктуру перевозок по железной дороге на данном участке, но «меры разрабатываются на далекое будущее».

Он добавил, что протяженность линии составит 170 км. Проект соединит сухопутные участки международного транспортного коридора Север — Юг, что позволит повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута. Предполагается, что участок будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара (иранский город) — Астара (азербайджанский город) — при участии Москвы, Тегерана и Баку.

«Я бы хотел обратиться к уважаемым коллегам из России, чтобы как представители бизнеса, так и представители государственных структур обратили внимание на безграничный потенциал Каспийского моря, и путем совместного двустороннего инвестирования мы сможем развить необходимую инфраструктуру на Каспийском бассейне для выстраивания конкурентоспособных логистических цепочек», — подчеркнул Пейманпак.

Ранее, 28 ноября, президент РФ Владимир Путин на заседании XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге отметил, что международная торговля находится в кризисе, поэтому Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки.

Он подчеркнул, что Москва принимает меры по повышению эффективности новых магистральных международных коридоров Восток – Запад и Север – Юг.

В конце октября в правительстве РФ предложили создать единого логистического оператора России, Азербайджана и Ирана для западного маршрута транспортного коридора Север – Юг. В кабмине отметили, что объем российских грузов по коридору Север – Юг к 2030 году должен вырасти в два раза и составит 32 млн т.

Ранее, 27 октября, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранская сторона готова стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки. По его словам, надо совершенствовать подобные коридоры, в том числе и Север – Юг.

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