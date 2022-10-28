Россия намерена создать оператора логистики с Баку и Тегераном для проекта «Север – Юг»

В правительстве предложили создать единого логистического оператора России, Азербайджана и Ирана для западного маршрута транспортного коридора Север – Юг. Об этом 28 октября рассказал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в ходе Веронского Евразийского экономического форума в Баку.

Как сказал вице-премьер, оператор обеспечит сквозной перевозочный сервис и высокий уровень логистических услуг. В качестве примера Белоусов привел оператора «ОТЛК», созданного компанией «РЖД» совместно с железными дорогами Казахстана и Белоруссии.

«Россия предлагает рассмотреть возможность запуска такого сервиса с учетом того, что оператор будет также выполнять экспедиторские функции — контрактовать услуги перевозок, перевалки в морских портах, заниматься таможенным и иным сопровождением перевозки», — сказал он.

Как отметил Белоусов, объем российских грузов по коридору Север –Юг к 2030 году должен вырасти в два раза и составит 32 млн т.

«При этом основную перспективу видим в западном маршруте, проходящем через Азербайджан», — отметил он.

Белоусов добавил, что целью должно стать обеспечение к 2030 году провозной мощности западного маршрута коридора Север – Юг всеми грузами с текущих 9 млн т до уровня не менее чем 15 млн т грузов. Эти цифры достижимы, отметил вице-премьер, за девять месяцев текущего года внешнеторговые перевозки между Россией и Азербайджаном железнодорожным транспортом составили 5,4 млн т, что почти на 2 млн т или на 57% выше уровня аналогичного периода годом ранее.

Как сообщалось 27 октября, основной темой форума стало экономическое сотрудничество на евразийском пространстве в контексте новой глобальной реальности. По словам заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, проведение Веронского Евразийского форума в Баку — это сигнал о переходе от глобальной осевой модели развития «Восток – Запад» к модели «Север – Юг».

В тот же день посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранская сторона готова стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки. По его словам, надо совершенствовать подобные коридоры, в том числе и Север – Юг.