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Мишустин назвал Катар ключевым экономическим партнером РФ на Ближнем Востоке

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Peter Giovannini
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Москва считает Доху ключевым партнером на Ближнем Востоке и рассчитывает на расширение сотрудничества. Об этом в среду, 21 июня, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Катар — ключевой партнер России на Ближнем Востоке. Наши дружеские отношения основаны на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», — заявил российский премьер.

Так, в январе–апреле взаимный товарооборот двух стран составил более 1,5 млрд рублей, или почти 70 млн катарских риалов.

«Но, абсолютно уверен, что эти показатели не соответствуют большому экономическому потенциалу наших стран», — добавил Мишустин.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 22 июня президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Катара. Подробности встречи он не привел.

7 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович оценил перспективы создания газового хаба в Иране при участии РФ и Катара. Как отметил эксперт, у Катара и Ирана неплохие отношения и Доха заинтересован в новых способах продажи газа.

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