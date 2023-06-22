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В Черниговской области сравнялось число уклонистов и мобилизованных

Число уклонистов в Черниговской области Украины превысило 20 тыс.
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Начальник Черниговского областного территориального центра комплектования Олег Гончарук 21 июня сообщил, что более 20 тыс. заявлений о розыске уклонистов от мобилизации поступило в полицию Черниговской области Украины.

«Показатель составляет более 20 тыс. — столько подано заявлений. Именно полицией проводится их выявление, выяснение места жительства и доставки в территориальные центры», — приводит его слова украинское издание «Общественное».

Как отметил Гончарук, в случае задержания мужчины на территории другой области его всё равно доставят в военкомат.

По информации издания, число уклонистов в Черниговской области оказалось примерно равным числу мобилизованных.

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Накануне стало известно, что в Ивано-Франковской области Украины временно запретили в плановом порядке госпитализировать потенциальных призывников без согласования с военкоматами. При этом 16 июня в регионе объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее, 11 июня, сдавшийся в плен солдат украинской армии Иван Нечипоренко рассказал, что на Украине повестки людям вручают даже дворники, а кто не успел убежать от них, попадает на фронт. По словам мужчины, также в одном из заявлений руководства появлялась информация, что украинские военнослужащие должны сами покупать себе форму для участия в боевых действиях.

4 июня сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать в ВСУ прямо во время получения гуманитарной помощи.

Издание «Страна.ua» 26 мая сообщило о том, что за последний месяц суды Украины вынесли порядка 100 приговоров за уклонение от мобилизации. Отмечается, что суды, как правило, назначают в качестве меры наказания три года лишения свободы с испытательным сроком в один или два года.

До этого, 8 мая, активист николаевского подполья рассказал, что в городе без разбора забирают всех мужчин и ведут в пункты мобилизации.

27 апреля в Сети появилось видео, предположительно, принудительной мобилизации в украинских Черкассах. На представленных кадрах видно, как сотрудники военкомата поймали и избили мужчину. Один из сотрудников военкомата нанес ему удар по лицу, после чего двое других повалили мужчину на землю, где тот получил еще и удар ногой.

До этого, 18 апреля, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала проводника поезда, помогавшего мужчинам призывного возраста выехать в ЕС. Отмечалось, что сотрудник прятал желающих покинуть Украину мужчин в вентиляционной шахте, где они находились во время прохождения паспортного контроля. За один рейс в этом тайнике проводник мог провезти одного человека.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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