На Украине повестки людям вручают даже дворники, а кто не успел убежать от них, попадают на фронт. Соответствующее заявление в субботу, 10 июня, сделал сдавшийся в плен российской армии солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Нечипоренко.

«Вернулся я, грубо говоря, с командировки этой и пытался избежать призыва, потому что уже знал, что два человека 100% уже поехали воевать. И домой уже приходили повестки. Какие-то звонки были на телефон, но я телефон особо не беру, когда звонят незнакомые номера, поэтому не брал трубку, и в конечном итоге меня дворник поймал так же, как в 2015 году», — рассказал Нечипоренко.

По его словам, вручением повесток от украинских властей поручают заниматься даже дворникам. В конечном счете, военного ВСУ отправили в Краматорск.

«Уже устал, сил нет, уже возраст, извините, тоже за 40. Поэтому сил нету, и выполнять уже просто такие приказы, которые действительно посылают тебя просто, грубо говоря, на смерть», — подчеркнул пленный.

В одном из заявлений руководства появлялась информация, что украинские военнослужащие должны сами покупать себе одежду для участия в боевых действиях.

«Лучше живым, наверное, быть, чем всё-таки где-то там просто лечь по какому-то дурному приказу», — подытожил Нечипоренко.

В этот же день сдавшийся в плен армии России солдат ВСУ Дмитрий Дистион рассказал, что украинские военные не хотят воевать и очень устали от боевых действий. Также Дистион подчеркнул, что сейчас в плену к нему относятся хорошо, его кормят три раза в день и одевают, «обижаться не на что».

Ранее, 31 мая, снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что поведение националистов ВСУ бывает странным и таким, каким «быть не должно». По его словам, у радикалов будто отсутствует инстинкт самосохранения.

13 мая военнопленный боевиков ВСУ Александр Ляшенко заявил, что киевский режим замалчивает высокие потери личного состава ВСУ. «Жесткая» мобилизация по всей стране и упадок духа военнослужащих говорят о колоссальном числе погибших на поле боя с украинской стороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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