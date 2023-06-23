Идеальный гороскоп: учитывается ли знак зодиака при приеме на работу

Большинство работодателей (86%) не обращают внимание на знак зодиака потенциальных сотрудников, справедливо делая ставку на деловые качества соискателей. Однако 14% рекрутеров дотошно изучают астрологические характеристики. Почему козерог считается самым идеальным работником, по какой причине сотрудники предпочитают видеть начальником льва и что о выборе профессий для конкретных знаков зодиака думают сами астрологи — в материале «Известий».

Рейтинг знаков зодиака

По данным исследования сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру», 7% работодателей, изучая резюме, всегда сверяются с гороскопом. Еще 7% рекрутеров обращают внимание на знак зодиака в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат. Среди тех, кто придает значение астрологическим характеристикам, большая часть (74%) заглядывают в гороскоп, когда собеседуют с претендентами на руководящие должности. По 37% опрошенных считают, что знаки зодиака определяют, подходит ли человек для работы в сфере продаж или на позицию офис-менеджера. Еще по 30% респондентов отметили важность астрологической характеристики при найме сотрудников для сферы обслуживания и при подборе домашнего персонала.

Почти половина опрошенных (48%) сообщили, что идеальный сотрудник по зодиаку — это козерог, 41% работодателей выделили льва, а 37% — овна. Еще по 33% респондентов уверены, что лучшие кандидаты — дева и стрелец, а по 30% работодателей хотят видеть в штате тельцов и весы. Близнецы, водолеи и рыбы стали идеальными кандидатами лишь для 22% опрошенных. И только 19% работодателей выделили скорпионов, а 11% компаний наняли бы раков.

Руководитель по привлечению и развитию процессов работы с персоналом «Работы.ру» Ольга Киляшева, подчеркивает, что большая часть руководителей всё-таки не обращают внимание на знаки зодиака. Причем даже рекрутеры, которые считают астрологические характеристики важными, не принимают решение о приеме на работу, основываясь только на дате рождения кандидата.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Встретить упоминание о знаке зодиака в вакансиях практически невозможно. Профессионализм, опыт работы, навыки и личные качества играют решающее значение. Знак зодиака для HR-специалиста иногда может быть дополнительным источником знаний об увлечениях и поведении человека, но и об этом большинство рекрутеров узнают в ходе собеседования с кандидатом, — комментирует Ольга Киляшева.

Эксперт отмечает, что не только работодатели интересуются гороскопом кандидата, но и соискатели сверяются со звездными характеристиками. Так, почти половина россиян (46%) интересуется совместимостью со своим начальником по знаку зодиака. Интересно, что, по мнению 9% работников, лучшим начальником будет человек под знаком льва.

Идеальный козерог

Сами астрологи скептически относятся к зацикленности некоторых людей на астрологических характеристиках. Главным образом потому, что чаще всего речь идет только о так называемых солнечных знаках зодиака. С точки зрения астрологии наше светило влияет исключительно на индивидуальность, поэтому не дает полной характеристики при составлении гороскопа. Помимо Солнца, знатоки учитывают также влияние Луны и планет, которые добавляют черточки к портрету человека. Например, считается, что Меркурий отвечает за интеллект, Марс — за силу характера, Луна — за эмоциональный фон и темперамент, а Венера — за чувства и уровень доверия к людям.

— Поэтому если работодатель не в шутку, а всерьез будет ориентироваться только на «солнечный знак» (по месяцу рождения), то не получит полную характеристику и, возможно, отмахнется от действительно ценного сотрудника, — рассуждает астролог, практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Гораздо важнее для работодателя тот факт, насколько будущий сотрудник цельная, зрелая, состоявшаяся личность. Тем не менее, даже учитывая поверхностные астрологические характеристики, Гусева подтверждает, что именно козероги вполне заслуженно попали в верхнюю строчку рейтинга идеальных работников.

— Козероги — чаще всего прагматики, трудоголики и отличные стратеги, уверенные в том, что их ждет великое будущее . Они честолюбивы, но опираются на реальность. Скоро оказываются на вершинах, причем все преграды на своем пути не просто преодолевают, а уничтожают и трансформируют на пользу делу. Очень старательные, дисциплинированные, готовы учиться, считают разум высшей силой, а критику воспринимают адекватно, — рассказывает астролог.

Козероги настолько идеальны, что недостатков у них практически нет. Разве что излишняя серьезность, некоторый недостаток чувства юмора, а также неумение мечтать. Но для хорошего специалиста это скорее достоинства, тем более что эти сотрудники редко позволяют себе расслабиться и отдохнуть. Работы они не боятся и ради нее даже способны отодвинуть в сторону высокие чувства.

Лев не зря уступает идеальному козерогу первое место. В этом знаке можно найти недостатки, например отсутствие пунктуальности, неспособность воспринимать критику, обидчивость и даже некоторую долю лени, подчеркивает эксперт. Но всё это с лихвой искупается другими качествами, благодаря которым льва считают не только идеальным сотрудником, но и превосходным начальником.

— Лев всегда на троне, даже если работает сапожником. Представители этого знака наслаждаются жизнью, привлекают к себе внимание, ярко себя позиционируют, поэтому за ними идут люди . Тем более что с подчиненными они щедры, а сами легко продвигаются по служебной лестнице. С начальством умеют договариваться, держатся на равных. Львы обладают необыкновенной изобретательностью, решимостью, организационным талантом, свободолюбием и стремлением к независимости, — рассказывает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Третье место, отведенное принципиальному и энергичному овну, астролог тоже считает закономерным. Этому знаку по душе девиз «инициатива и активность». Овны не боятся препятствий, устремлены вперед, горят на работе, охотно идут навстречу трудностям и достигают отличных результатов. Их энергии можно позавидовать, однако овен — не офисный сотрудник.

— Этот знак любит действие, а как только жизнь превращается в рутину, он предпочитает начать всё заново. Замыслы и цели настолько захватывают овнов, что они готовы вступить в конфликт с чувствами и интересами других людей. Начальник должен помнить, что овен может легко занять его место, — предостерегает эксперт.

Стрелец или телец

Дева и стрелец делят четвертую строчку. Работодателям нравятся исполнительные, трудолюбивые, самокритичные, но несколько консервативные девы, занимающие четвертую позицию. Считается, что им подходят профессии бухгалтера, врача и преподавателя.

— У многих представителей этого знака от рождения в мозгу как будто встроен компьютер. Их жизненный принцип — порядок и разум. Девы очень требовательны к себе и другим. Они первыми приходят на работу, последними уходят. Они бы и рады поручить другим свою работу, но уверены, что смогут сделать всё лучше всех, — рассуждает астролог.

А вот ответственного и великодушного стрельца Анна Гусева советовала бы поднять чуть повыше, потому что люди этого знака — прирожденные руководители, найдут общий язык с любым человеком, от дворника до министра. Стрельцы любят вникать в новые сферы знаний, обладают абстрактным мышлением, честны и справедливы. Порой они самоуверенны, часто теряют самообладание, иногда могут просто не сдержаться в споре с коллегами или подчиненными, но благодаря хорошему чувству юмора способны вовремя сгладить ситуацию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Практичные, немного медлительные тельцы и тактичные, элегантные весы занимают пятое место. По мнению астролога, работодатели сильно недооценили весы, поместив этот знак в середину списка. Эти люди — прекрасные дипломаты, они уравновешенны, обладают гибким мышлением, следят за культурными событиями, способны любой конфликт решить при помощи слов и компромисса. Весы очень много энергии отдают работе и дают другим возможность проявить себя. Из них получаются прекрасные начальники.

Тельцы, в свою очередь, отличаются хорошим финансовым чутьем, поэтому тяготеют к хорошо оплачиваемым профессиям — банковскому делу, торговле, строительству. Их слово не расходится с делом. Тельцы умело ведут дела, способны противостоять большим трудностям, но приходят в замешательство из-за досадных пустяков. Однако благодаря прирожденному упрямству будут упорно добиваться своего. Начальству нравится, что тельцы никогда не жалуются на тяготы, работают старательно. Но чтобы жизнь не стала рутиной, эксперт рекомендует тельцам на досуге обязательно заниматься каким-либо творчеством.

Ставка на будущее

То, что на восьмой строчке оказались такие разные знаки, как близнецы, водолей и рыбы, с точки зрения астрологии объясняется тем, что все они по-своему неудобны для работодателей и коллег. Так, выбиться на высокие позиции близнецам мешает отсутствие настойчивости и порядка в мыслях и делах. Однако и они могут стать начальниками, правда, при наличии надежного заместителя.

— Близнецы отличаются высокой духовностью и быстротой мыслей и действий. При этом они приспособленцы, любопытные, темпераментные, но раздражительные и капризные. Они не переносят одиночество, заводят много контактов. Представители этого знака — отличные рекламодатели, менеджеры, продавцы. Но эти люди порой склонны не замечать и игнорировать эмоциональные проблемы и чувства других, — рассказывает астролог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Рыбы — двенадцатый, последний знак зодиака, поэтому им в той или иной степени свойственны черты других знаков. Характер таких людей словно размыт . Возможно, рыбы отталкивают работодателей как раз своей неопределенностью и противоречивостью. Причем жизненная борьба для них мука. Представители этого знака чаще других бывают у психолога. По словам эксперта, мягким бесхарактерным рыбам нужен сильный покровитель — с хорошим начальником они лучше продвигаются вперед. Обычная, «приземленная» профессия со строгим режимом и дисциплиной не для них — сфера деятельности должна давать выход их артистизму.

Казалось бы, духовно развитым, активным, изобретательным и веселым водолеям не место в такой компании. Их деловые качества универсальны, они способны работать в любой сфере, а по предрасположенности к руководящей работе их превосходит разве что идеальный козерог. Но эксперт полагает, что коллеги и работодатели попросту не понимают и побаиваются таких сотрудников. Водолеи — люди будущего, новаторы и революционеры. Репутация бунтарей, а также склонность к внезапной смене настроения вынуждает других сотрудников держаться от них подальше. Водолей всё ставит под сомнение, критикует некоторые традиционные вещи, не любит «короткий поводок», что не по душе многим работодателям,

Скорпионы стали аутсайдерами из-за тяжелого характера. Они долго помнят обиды, а если по какой-то причине не нашли себя в профессии, то становятся неуживчивыми — начинают «кусать» и себя, и всех вокруг. Но всё-таки скорпионы стремятся к самосовершенствованию, самозабвенно отдают себя работе и способны занимать даже лидирующие позиции. Астролог считает, что представители этого знака — лучшие следователи, адвокаты и прокуроры: у них отличный профессиональный нюх, аналитическое мышление, сильно развита интуиция.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Последняя строчка рейтинга сотрудников досталась обидчивому домоседу раку. По причине слабого характера профессиональный путь представителей этого знака неровный — в карьере могут быть спады и подъемы. На работе раки стараются не засиживаться — им хочется как можно быстрее улизнуть домой, потому что семью они ставят на первое место. Поэтому ракам астролог советует искать себя на поприще, которое традиционно ассоциируется с домашними делами и вопросами воспитания. Люди этого знака — прекрасные повара и работники ресторанного бизнеса, а также одни из лучших психологов.

Однако астролог предостерегает: чтобы не попасть в ловушку стереотипов, подобные характеристики не следует воспринимать слишком буквально. Подняться по карьерной лестнице может любой человек, который активно занимается саморазвитием.

Без дискриминации

PR-менеджер «Зарплаты.ру» Татьяна Старостина подчеркивает, что при размещении вакансий работодатель не имеет права ограничивать соискателей знаками зодиака, поскольку это считается дискриминацией.

В Трудовом кодексе РФ сказано, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, напомнила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Знак зодиака не относится к деловым качествам, так что вполне может считаться ограничением, как в случае с возрастом и полом. Поэтому в описании вакансий на сервисах по поиску работы пометок о зодиакальных предпочтениях не встречается. Однако эксперт не исключает того, что негласно специалисты по управлению персоналом могут учитывать такие требования со стороны руководства и отсеивать кандидатов по дате рождения без объяснения причин либо с размытой формулировкой, что соискателю не хватает компетенций и выбор пал на другого.

— При этом в резюме некоторые соискатели в разделе «О себе» всё-таки указывают свой знак зодиака с целью подчеркнуть какие-либо личные качества, продемонстрировать чувство юмора и креативность, — продолжает Татьяна Старостина.

Очень редко, но встречаются формулировки, помогающие соискателю отметить умение налаживать контакты: «Люблю общение и людей, поскольку по знаку зодиака я — близнецы». Свою целеустремленность подчеркивают с помощью ремарки «По знаку зодиака я — стрелец, поэтому стараюсь попасть в цель». Кто-то старается подчеркнуть свои лидерские качества, например: «Я обладаю организаторскими способностями, потому что по знаку зодиака типичный лев». По словам эксперта, чаще такие пометки делают женщины.