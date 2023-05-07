Звездосчет: треть россиян ориентируются на гороскопы при принятии финансовых решений

При принятии серьезных финансовых решений сограждане полагаются на гороскопы, талисманы и лунные календари , показал опрос платформы «Финуслуги» (проект Мосбиржи). Специалисты проекта считают такой подход ненаучным и неэффективным, они уверены, что нужно повышать уровень финграмотности населения . При этом эксперты призвали не списывать всё на отсутствие достаточных знаний у людей. Возможно, использование талисманов — следствие повышенной тревожности при принятии финансовых решений, которая усиливается в период кризисов .

Вслед за звездами

Неожиданные результаты получили специалисты платформы «Финуслуги» после опроса россиян о том, на что они ориентируются, когда принимают финансовые решения. Треть (33%) респондентов заявили, что используют гороскопы. Кроме того, у 31% опрошенных есть талисманы для финансового благополучия — это или денежное дерево, или «счастливая» купюра для привлечения денег, или жаба с монеткой во рту. Также каждый пятый россиянин (19%) использует денежные аффирмации (позитивное утверждение для самовнушения. — «Известия»), а 17% следуют лунному календарю .

— Эзотерические методы финансового анализа являются неэффективными и ненаучными, — рассказали «Известиям» в пресс-службе проекта Мосбиржи. — Мы рекомендуем россиянам повышать финансовую грамотность и, что бы ни происходило, сохранять спокойствие и следовать личному финансовому плану.

Фото: Global Look Press/dpa/Jonas Walzberg

Там пояснили, что тяга людей к мистическому традиционно растет в периоды неопределенности .

Руководитель ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов согласен, что люди действительно больше тянутся к мистике в период кризисов, когда пропадает уверенность, что они контролируют обстоятельства.

— Я бы не преуменьшал, но и не преувеличивал данные таких опросов. Возможно, треть россиян и смотрит на гороскопы и даже как-то учитывает их. Но принятие решения — более сложный процесс . Нужно смотреть, о каких конкретно решениях идет речь, какие еще факторы учитываются, вес этих факторов, — прокомментировал Алексей Фирсов.

В зоне повышенной тревожности

Многие из опрошенных «Известиями» экспертов считают, что полученные в ходе опроса результаты свидетельствуют не столько о финансовой неграмотности, сколько о глубинных взаимоотношениях сограждан с деньгами. Очень непростых, важно отметить.

— Скорее всего, результаты опроса говорят только о том, что управление собственными финансами в нашей стране вызывает у большей части населения тревогу и беспокойство . Именно желание как-то справиться с этими состояниями приводит к использованию ритуалов и оберегов, каких-то тотемных знаков и гороскопов, — пояснила директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова.

Она, так же как и Алексей Фирсов, сомневается, что люди используют все эти «магические» вещи как инвестиционные инструменты.

— Принятие решений относительно вложений вызывает сильные тревоги и ощущения большого риска, а это лишь способ с этими чувствами совладать, — уточнила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Это мнение разделяет и руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Он тоже уверен, что в контексте принятия решений «магическая» составляющая скорее связана с повышением уверенности инвестора, а это ближе к вопросу его психологии, чем к финграмотности .

— Я бы не связывал результаты опроса напрямую с уровнем финансовой грамотности населения, — подчеркивает он. — Скорее, результаты показывают, что россияне склонны верить в силу талисманов, ритуалов и других подходов магического мышления. В этом нет ничего плохого, если он используется в совокупности с иными моделями принятия решений: аналитикой, стратегическим мышлением и другими .

Этот вопрос лежит в плоскости психологии и поведенческих финансов, соглашается эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Альбина Халиуллина.

— Такое поведение часто говорит о нежелании брать ответственность за свою жизнь, в том числе ее финансовую часть. Фактически оно демонстрирует перенос ответственности с принимающего финансовое решение на внешнюю среду . По своей практике вижу: можно дать много инструментов для развития финансовой грамотности, провести большое количество занятий по этой тематике, но самым сложным для принятия всегда остается тезис «финансовое благополучие человека зависит исключительно от него самого», — отметила она, добавив, что достижение такого сдвига в мышлении — это серьезная работа, прежде всего над самим собой.

Верной тропой

Эксперт АРФГ советует при инвестировании первым делом точно определиться с целью, зачем этим заниматься. Человек должен понять, что это для него — хобби, заработок, инструмент долгосрочных накоплений. При этом, продолжает Альбина Халиуллина, самый популярный запрос на получение быстрых денег должен априори осознаваться начинающими как лотерея или казино.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Спекуляции для неквалифицированных инвесторов в конечном итоге им не удаются. Даже если на каком-то этапе человек выигрывает и выходит в плюс, отсутствие самоконтроля или жадность, если говорить проще, провоцирует играть дальше и дальше. И это происходит, пока он не проиграет и не потеряет всё, на чем можно «отыграться», — отмечает эксперт АРФГ.

Всё остальное требует личной вовлеченности и глубокого изучения предметной области, подчеркнула она. Базой для принятия финрешений является аналитическая информация , сказал Егор Кривошея.

— Это оценка активов, размер ставок, прогнозирование будущих показателей. Если у человека недостаточно навыков для проведения такого анализа самостоятельно, можно обратить внимание на прогнозы и аналитику у крупных брокеров или информационных агентств. Однако дополнительными факторами при принятии финансовых решений часто служат не только сухие факты и данные: даже профессиональные инвесторы нередко принимают решения исходя из интуиции. И часто основываются на самоуверенности и других ловушках мышления , — объяснил он.

По словам Егора Кривошеи, хорошим правилом может быть одновременное использование разных источников информации, разных подходов к принятию решений и разных рекомендаций. Однако надо помнить, что критически важно не игнорировать ключевые факты, если они идут вразрез с дополнительными факторами принятия решений, подчеркнул он.