Карте - средство: россияне хотят отменить комиссии за переводы самому себе

Более 70% россиян уверены, что следует обнулить комиссии за переводы между своими счетами в разных банках, следует из опроса аналитического центра НАФИ (с ним ознакомились «Известия»). Там указано: почти половина из тех, кто отправляет средства самому себе в другие финорганизации, сталкивался с комиссией. ЦБ предлагает повысить текущий лимит бесплатных переводов до 1,4 млн, рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он допустил, что законопроект примут уже в апреле 2023-го. Эксперты поддержали инициативу, однако считают, что вознаграждение банкам за такие операции можно отменить вовсе.

За свое не платят

Большинство россиян выступили против банковских комиссий за переводы самому себе. Так ответили 71% респондентов, следует из опроса НАФИ, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек.

Переводы себе между личными счетами или картами в разных банках совершают подавляющее большинство жителей России - 91%. Чаще всего переводы себе делают женщины (94% против 87% среди мужчин), молодые люди от 25 до 34 лет (96%) и жители городов (94%).

Почти половина россиян (49%), кто отправляет деньги самому себе в другие банки, сталкивались с комиссией. А каждый десятый – платит ее регулярно. Сейчас клиенты могут перечислять до 100 тыс. рублей в месяц без комиссий через систему быстрых платежей (СБП). Однако при операциях выше этой суммы придется отдать 0,5% от перевода (но не более 1,5 тыс. рублей). При этом вознаграждения за другие межбанковские транзакции финорганизации устанавливают самостоятельно.

Чаще всего россияне отправляют деньги самому себе в сторонний банк для повседневных трат, следует из опроса. Среди других причин – необходимость оплатить кредит и желание открыть вклад.

В основном граждане перечисляют средства в стороннюю кредитную организацию, так как предпочитают использовать не зарплатную, а свою «основную» карту из-за ее удобства. Так ответили 47% респондентов. Еще 40% делают это из-за повышенного кэшбека. Среди иных популярных причин – привязка платежей за онлайн-сервисы и подписки к карте другого банка и удобство его мобильного приложения.

Всего переводы самому себе между кредитными организациями отправляют 70% россиян, выяснили НАФИ.

Вкладно вышло

Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект об отмене комиссий за переводы самому себе между банками в пределах 1,4 млн рублей в месяц. В первом чтении документ был принят в декабре 2022-го. В дальнейшем рассматривались и более низкие суммы для бесплатных перечислений.

Центральный банк настаивает на лимите в 1,4 млн, и вполне возможно, в Госдуме поддержат эту позицию, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков. Он добавил: важно мнение правительства по этому вопросу, если оно согласится с ЦБ, то, вероятно, установят именно такой порог для переводов без комиссий. Депутат допустил, что законопроект будет принят уже в апреле 2023-го. А заработает он сразу после подписания президентом.

В ряде банков поддержали инициативу. Повышение суммы бесплатных транзакций самому себе по СБП до 1,4 млн рублей в месяц позволит сократить издержки населения, подчеркнули в пресс-службе «Тинькофф». Там добавили: это также будет способствовать дальнейшему росту доли операций по системе быстрых платежей.

По данным банка, значительная часть клиентов превышает лимит переводов по СБП в 100 тыс. в месяц и вынуждена платить комиссию. А наиболее крупные суммы потребители по-прежнему отправляют по реквизитам. При этом перечисления по номеру телефона – наиболее удобный способ. Поэтому законопроект призван повысить доступность финуслуг и сделать их более выгодными для всех категорий граждан, заключили в пресс-службе «Тинькофф».

В Ozon также поддержали предложенные Центробанком лимиты. Это позволит клиентам свободно переводить средства между своими счетами и защитит пользователей от злоупотреблений комиссиями со стороны кредитных организаций, сообщили в пресс-службе компании.

Однако риски от этой инициативы также есть, считает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. По его словам, размер гарантированного покрытия агентства по страхованию вкладов (АСВ) также составляет 1,4 млн, и это не случайно. Речь идет скорее о движении депозитов между банками, поэтому такое предложение значительно повышает риски оттока средств клиентов для некоторых кредитных организаций. Эксперты поддержали предложение увеличить сумму бесплатных переводов по СБП. Лимиты в 100 тыс. регулярно превышают порядка 10-20% клиентов, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: этот показатель варьируется, и, как правило, достигает пика в декабре. Сейчас порог операций без комиссий в 1,4 млн рублей выглядит наиболее вероятным, однако в дальнейшем его могут и увеличить. Для банков такой шаг приведет к потере дополнительного дохода, но вряд ли это вызовет риски.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, следует полностью отменить комиссии за переводы самому себе, причем как по СБП, так и для межбанковским операций по реквизитам. Снятие барьеров позволит россиянам свободнее распоряжаться деньгами. Это должно повысить доступность цифровых банковских услуг и способствовать усилению конкуренции на рынке, считает эксперт.