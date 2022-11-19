По шесть с носа: ЦБ установил комиссию на переводы за рубеж через СБП

Банк России установил комиссию на трансграничные переводы по СБП в 6 рублей. При этом размер перечисляемой суммы значения не имеет. Банки сами решат, взимать ли комиссию за такие трансакции с плательщика или же взять расходы на себя. Финансовые организации могут устанавливать собственные комиссии за переводы физлиц за рубеж через СБП. Как нововведение скажется на банковской системе и россиянах — в материале «Извести й».

В 2022 году россияне стали чаще переводить деньги за рубеж. Сказались уход крупнейшего игрока среди систем переводов Western Union, платежных систем Visa и Mastercard, а также переезд россиян за границу. Только Почта Банк отчитался о двукратном росте трансграничных переводов за май и июнь 2022 года.

По шесть с носа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перераспределение доходов

Комиссия на трансграничные переводы физических лиц по системам быстрых платежей уже действует, но взимается по иной схеме, утверждает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

— В действующем тарифе комиссию платит и банк-отправитель, и банк-получатель по 3 рубля. Теперь платить будет только банк-отправитель. Как поясняют в Банке России, это необходимо для перераспределения нагрузки на банки по оплате услуг Банка России по трансграничным переводам в системе быстрых платежей . Необходимость перераспределения возникла из-за смещения потоков трансакций. После ухода из России системы Western Union доля трансакций перешла на систему быстрых платежей. Также сказалась релокация российских граждан. В частности, по этой причине в платежной системе «Мир» за текущий год существенно расширилась география направлений трансакций и объемы самих переводов, — отметила она.

По оценке собеседницы издания, сам факт перераспределения комиссии на банки-отправители свидетельствует о следующей динамике: за пределы России переводов происходит больше, чем в РФ .

По шесть с носа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе

— Поэтому решение Банка России является не триггером каких-то изменений на российском финансовом рынке, а скорее прямым следствием изменений в характере трансграничных переводов за этот год, — добавила Левашенко.

Как считает эксперт, на практике для граждан — отправителей переводов из России по системе быстрых платежей это значит, что они будут оплачивать отправления по тарифам своих банков, установленным с учетом тарифной политики и рыночной практики.

— Тариф в 6 рублей — это стоимость услуги самого Банка России для банка-плательщика, тариф для конечных потребителей может варьироваться среди банков, — заключает Антонина Левашенко.

С ней согласен и аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— В настоящее время при трансграничном переводе через СБП банк-отправитель и банк-получатель платят по 3 рубля в пользу Банка России. И если банк-отправитель может компенсировать это за счет комиссии физлицу-отправителю, то у банка-получателя такой возможности нет: для конечного получателя денег трансграничные переводы через СБП являются бесплатными , — пояснил он.

По мнению собеседника «Известий», тарифные изменения, внесенные регулятором, как раз направлены на устранение данного перекоса.

— Платить комиссию в пользу регулятора в размере 6 рублей теперь будет только банк-отправитель. Это, вероятно, приведет к некоторому удорожанию трансграничных денежных переводов за рубеж через СБП, но влияние на бизнес банков в целом, вероятно, будет несущественным , — резюмирует он.

По шесть с носа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

СБП набирает популярность

Рост популярности трансграничных переводов через СБП говорит о качестве системы и, главное, о том, что санкции против нее не работают, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Страны, которые заинтересованы в переводах средств своих граждан из России, готовы работать с СБП. И число таких стран только растет. В результате растет и себестоимость инфраструктуры , — отметил Тузов.

По мнению эксперта, фиксированная комиссия в 6 рублей, которую установили в системе СБП для инфраструктуры, не вызовет проблем у потребителей.

— Собственно, они ее, скорее всего, и не увидят, поскольку банки берут гораздо большую комиссию за трансграничные переводы и расходы в 6 рублей при таких переводах будут брать на себя, — продолжает он. — Минимальные фиксированные комиссии в системах переводов устанавливаются для снижения числа мелких трансакций, если те начинают нагружать систему. Граждане сопредельных государств, получая доходы в рублях, пересчитывают их в доллары и понимают, что вот уже больше полугода получают доходы на 10–20% выше прошлого года. И поскольку нет уверенности, что «крепкий рубль» — это надолго, стараются любые суммы переводить на родину, что нагружает систему мелкими трансакциями.

По шесть с носа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Для банков ситуация также будет выгодной: кредитные организации зарабатывают на обороте.

— Чем больше средств проходит через их системы, тем выгоднее. Поэтому от роста популярности трансграничных переводов через СБП банки только выигрывают. Более того, поскольку раньше в основном использовались иностранные решения, комиссии за переводы оседали у зарубежных партнеров таких переводов. А теперь остаются в России. Это повышает рентабельность банковского сектора РФ , — считает Артем Тузов.

Всплеск на фоне миграции

Рост трансграничных переводов произошел и за счет уехавших россиян, которые продолжают получать переводы от родственников и близких , комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко. По мнению аналитика, СБП в данном случае стала чуть ли не единственной альтернативой системам, которые ушли из России.

По шесть с носа Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— На территории РФ осталось не так много платежных систем и систем переводов, с которыми сотрудничают за рубежом. О стабильности также говорить не приходится. Так, в Турции и других странах с недавнего времени начались блокировки российской платежной системы «Мир» из-за опасений санкций со стороны стран Запада. СБП при этом продолжает стабильно работать. Система, скорее всего, будет продолжать набирать популярность среди граждан даже больше в трансграничных переводах, чем в оплате товаров и услуг. Как следствие, банки будут наращивать сервис в этом направлении, — прогнозирует Юлия Макаренко.

Получатель в выигрыше

Ранее сумма комиссии распределялась равным образом между банком-отправителем и банком-получателем , напоминает эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

— Произошедшее перераспределение комиссии за перевод в сторону отправителя средств, вероятно, позволит снизить возможные риски вторичных санкций для участвующих банков третьих стран за счет снижения трансакций в сторону подсанкционных лиц, а также способствует повышению привлекательности работы с СБП для зарубежных банков за счет снижения прямых издержек, — уточнил он.

С точки зрения спикера, это повлечет за собой соответствующую корректировку размера комиссий для отправителя средств при ее минимизации для получателя перевода.

— Впрочем, — оговаривается он, — пока трансграничные переводы через СБП остаются мало распространенным явлением.