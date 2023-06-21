Авто с албанским номером въехало в толпу протестующих сербов в Косово

Автомобиль с албанским регистрационным номером врезался в толпу сербов, протестующих в Грачанице в непризнанной Республике Косово. Об этом 21 июня сообщил портал «Новости».

В результате происшествия пострадал один мужчина. С травмой ноги он был доставлен в больницу.

Протестующие, в которых въехал автомобиль, выражали несогласие с арестом серба Драгиши Миленковича.

Ранее, 19 июня, в городе Косовска-Митровица прошли протесты против незаконных действий самопровозглашенного правительства Косово. В митинге участвовало несколько тысяч человек, они хотели обратить внимание на драматическое положение этнических сербов, проживающих на территории республики.

14 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти хотят оставить сербских жителей края без продуктов и лекарств. Действия Приштины противоречат международным нормам права и достигнутым ранее договоренностям, подчеркнул политик.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось 26 мая 2023 года, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.