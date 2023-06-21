Адвокат Блиновской будет обжаловать решение о продлении ей домашнего ареста

Адвокат Елены Блиновской в среду, 21 июня, заявила, что решение суда о продлении домашнего ареста блогеру обжалуют.

Сторона обвиняемой хочет добиться разрешения блогеру гулять с детьми.

Ранее в этот день Пресненский суд Москвы продлил Блиновской домашний арест на месяц. Запрет на использование сотовой связи и интернета также остался в силе. На продлении ареста настаивало следствие.

Адвокат Блиновской уточнил, что возмещение составило 30 млн рублей, и запросил избрать меру пресечения в виде запрета блогеру определенных действий. Сама Блиновская также попросила суд не продлять арест. Она отметила, что признала свою вину и способствовала установлению всех обстоятельств по делу.

22 мая Московский городской суд подтвердил домашний арест Блиновской. Мера пресечения действительна до 26 июня.

До этого, 6 мая, сообщалось, что на счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей.



Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год, а также в отмывании денег, которые были получены преступным путем. Ее задержали 27 апреля 2023 года.

Блогер купила билет на самолет до Казахстана, чтобы запутать оперативников, а сама села в Maybach и направилась в сторону Белоруссии.

Предполагается, что обвиняемая использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.