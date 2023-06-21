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Блиновской продлили домашний арест

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Блогеру Елене Блиновской Пресненский суд Москвы на месяц продлил домашний арест, а также оставил в силе запрет на пользование сотовой связью и интернетом, передает корреспондент «Известий» из зала суда в среду, 21 июня.

На продлении ареста настаивало следствие. По словам его представителя, срок предварительного следствия по делу Блиновской продлен до 26 июля. По уголовному делу необходимо выполнить ряд следственных действий. Оснований для изменения меры пресечения для Блиновской не имеется, добавил он.

«Она (Блиновская) может скрыться от органов предварительного следствия, поскольку ранее была задержана при попытке пересечения границы. Она имеет реальную возможность воздействия на свидетелей и может воспрепятствовать расследованию уголовного дела», — сказал следователь.

В то же время адвокат Блиновской возразил требованию продлить домашний арест блогера. По словам защитника, Блиновская всячески способствовала следствию, не совершала действий, направленных на воспрепятствование следствию.

«У Блиновской есть дети, ей можно разрешить передвигаться по территории поселка, посетить хотя бы храм. Четверо детей находятся в стрессе, потому что мама никуда не выходит. Мы понимаем, что сумма неуплаченных налогов крайне высокая. Мы всеми доступными нам способами пытаемся возместить сумму налогов», — отметил адвокат блогера.

Возмещение, со слов адвоката, составило 30 млн рублей. Адвокат запросил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий Блиновской.

Сама Блиновская также попросила суд не продлять арест. «С первого дня задержания я заявила, что признаю свою вину. Более того, я способствовала установлению всех обстоятельств по делу, в том числе, когда был взломан мой Telegram-канал. Прибор (на ноге) полностью отслеживает мое передвижение. Для меня самый страшный сон быть вдали от своих детей», — высказалась в свою защиту Блиновская.

Также сообщается, что следствие арестовало 35 иностранных счетов блогера в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее мужем около 1 млрд рублей налогов. Кроме того, будет наложен арест на их совместное имущество с супругом.

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Накануне следствие призвало Пресненский суд Москвы продлить на месяц срок домашнего ареста Елене Блиновской.

22 мая Московский городской суд подтвердил домашний арест Блиновской. Мера пресечения действительна до 26 июня.

6 мая сообщалось, что на счетах Елены Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей.

Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год, а также в отмывании денег, которые были получены преступным путем. Ее задержали 27 апреля 2023 года.

Блогер купила билет на самолет до Казахстана, чтобы запутать оперативников, а сама села в Maybach и направилась в сторону Белоруссии.

Предполагается, что обвиняемая использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

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