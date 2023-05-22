Мосгорсуд подтвердил домашний арест блогера Блиновской

Московский городской суд подтвердил домашний арест блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом 22 мая из зала суда сообщил корреспондент «Известий».

Таким образом, жалоба блогера на изменение меры пресечения отклонена. Блиновская должна находиться под домашним арестом до 26 июня.

Фигурантка не явилась в Московский городской суд на рассмотрение жалобы.

«В суд поступило ходатайство от защиты Блиновской и самой Блиновской, в котором говорится, что Блиновская просит рассмотреть жалобу без ее участия», — заявил в суде адвокат блогера Никита Морозов.

Обвиняемой запрещено покидать пределы места проживания, общаться со свидетелями по делу, использовать средства связи и интернет, за исключением случаев вызова экстренных служб и правоохранительных органов. Суд разрешил блогеру общаться со своим мужем.

15 мая Пресненский суд Москвы вынес запрет определенных действий на весь срок предварительного следствия мужу Блиновской Алексею.

Муж блогера обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ («Пособничество уклонению от уплаты налогов») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»). Свою вину по уголовному делу о соучастии в неуплате налогов мужчина не признал.

Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. Она пыталась уехать из России на Maybach, но ее задержали. Женщина приобрела билет на самолет до Казахстана, чтобы запутать оперативников, а сама села в иномарку и направилась в сторону Белоруссии.

На создательницу «Марафона желаний» завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 млн рублей, а также о легализации денежных средств на сумму более 43 млн рублей. Вину в совершении преступления блогер признала.

По версии следствия, Блиновская раздробила бизнес и не уплатила за период 2019–2021 годов налог на доходы.

6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни миллионов рублей.