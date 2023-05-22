Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Гладков сообщил о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области
Мир
Китай заявил о недоверии желанию США наладить отношения
Мир
Песков заявил о намерении России продолжать диалог с Арменией об участии в ОДКБ
Общество
В Кремле заявили об отсутствии позиции по увеличению рабочей недели
Мир
Песков назвал неконструктивным нежелание ЕС переподключать Россельхозбанк к SWIFT
Армия
В ЛНР заявили о нахождении основной части ВСУ после отхода из Артемовска в Часов Яре
Политика
Спецпосланник правительства КНР приедет с визитом в Россию
Мир
Премьер Греции отказался формировать коалиционное правительство
Политика
Политолог рассказал о политическом кризисе из-за возможного дефолта в США
Происшествия
Футбольные фанаты подрались в Москве после дерби «Спартака» и ЦСКА
Мир
Украинские СМИ сообщили о готовящейся отставке премьер-министра Шмыгаля
Общество
Финская компания Gasum расторгла газовый контракт с «Газпром экспорт»

Мосгорсуд подтвердил домашний арест блогера Блиновской

Блогер Блиновская не явилась в суд на рассмотрение жалобы о домашнем аресте
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский городской суд подтвердил домашний арест блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом 22 мая из зала суда сообщил корреспондент «Известий».

Таким образом, жалоба блогера на изменение меры пресечения отклонена. Блиновская должна находиться под домашним арестом до 26 июня.

Фигурантка не явилась в Московский городской суд на рассмотрение жалобы.

«В суд поступило ходатайство от защиты Блиновской и самой Блиновской, в котором говорится, что Блиновская просит рассмотреть жалобу без ее участия», — заявил в суде адвокат блогера Никита Морозов.

Обвиняемой запрещено покидать пределы места проживания, общаться со свидетелями по делу, использовать средства связи и интернет, за исключением случаев вызова экстренных служб и правоохранительных органов. Суд разрешил блогеру общаться со своим мужем.

15 мая Пресненский суд Москвы вынес запрет определенных действий на весь срок предварительного следствия мужу Блиновской Алексею.

Муж блогера обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ («Пособничество уклонению от уплаты налогов») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»). Свою вину по уголовному делу о соучастии в неуплате налогов мужчина не признал.

Весенний марафон: блогера Блиновскую отправили под домашний арест
Следователи считают, что она может уничтожить улики и повлиять на свидетелей

Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. Она пыталась уехать из России на Maybach, но ее задержали. Женщина приобрела билет на самолет до Казахстана, чтобы запутать оперативников, а сама села в иномарку и направилась в сторону Белоруссии.

На создательницу «Марафона желаний» завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 млн рублей, а также о легализации денежных средств на сумму более 43 млн рублей. Вину в совершении преступления блогер признала.

По версии следствия, Блиновская раздробила бизнес и не уплатила за период 2019–2021 годов налог на доходы.

6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни миллионов рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023