Суд избрал мужу Блиновской запрет определенных действий

Суд избрал мужу блогера Елены Блиновской Алексею запрет определенных действий. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает корреспондент «Известий» из зала Пресненского суда Москвы.

Фигуранту запрещено использовать средства связи и интернет. Исключение касается вызова скорой медпомощи, сотрудников полиции или экстренных служб. Также в исключение попало общение Блиновского со следователем, дознавателем и контролирующим органом.

С участниками уголовного судопроизводства по его делу Блиновскому также запрещено общаться. Суд запретил обвиняемому отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

Общаться с супругой Блиновскому разрешено.

Муж блогера обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ («Пособничество уклонению от уплаты налогов») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»). Свою вину по уголовному делу о соучастии в неуплате налогов мужчина не признал.

Елена Блиновская 27 апреля была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Ее супруг покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса и проходил по делу в статусе свидетеля.

Суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.

По данным следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, чтобы занизить получаемые доходы. Таким образом, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги общей суммой 918 млн рублей. В качестве пособников блогера выступали ее супруг и иные неустановленные лица. Часть незаконного дохода, более 43 млн рублей, Блиновские легализовали путем совершения финансовых операций.

6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни миллионов рублей.