Реклама
Прямой эфир
Авто
На бывшем заводе Toyota в Петербурге хотят выпускать микрокар
Общество
Не менее 2,5 тыс. жителей Курганской области пострадали от природных пожаров
Мир
В Тбилиси начался митинг против прямого авиасообщения с Россией
Мир
Небензя назвал слова Бербок признанием участия Запада в конфликте на Украине
Авто
Редчайший суперкар Lamborghini выставили на продажу
Мир
Возможность стран БРИКС создать общую валюту оценили
Мир
Небензя предрек украинским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Гани
Общество
Муж Блиновской не признал вину в неуплате налогов
Политика
Политолог предрек в Молдавии ликвидацию всех пророссийских партий
Общество
ФСБ просит продлить арест экс-сотруднику посольства США в РФ Шонову
Мир
Небензя заявил о подстрекательстве к терроризму со стороны Киева
Туризм
Авиакомпания «Азимут» начала продавать авиабилеты в Тбилиси
Мир
Губернатор Севастополя назвал ложью заявление Зеленского о развитии Крыма

Суд избрал мужу Блиновской запрет определенных действий

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд избрал мужу блогера Елены Блиновской Алексею запрет определенных действий. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает корреспондент «Известий» из зала Пресненского суда Москвы.

Фигуранту запрещено использовать средства связи и интернет. Исключение касается вызова скорой медпомощи, сотрудников полиции или экстренных служб. Также в исключение попало общение Блиновского со следователем, дознавателем и контролирующим органом.

С участниками уголовного судопроизводства по его делу Блиновскому также запрещено общаться. Суд запретил обвиняемому отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

Общаться с супругой Блиновскому разрешено.

Весенний марафон: блогера Блиновскую отправили под домашний арест
Следователи считают, что она может уничтожить улики и повлиять на свидетелей

Муж блогера обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ («Пособничество уклонению от уплаты налогов») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»). Свою вину по уголовному делу о соучастии в неуплате налогов мужчина не признал.

Елена Блиновская 27 апреля была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Ее супруг покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса и проходил по делу в статусе свидетеля.

Суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.

По данным следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, чтобы занизить получаемые доходы. Таким образом, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги общей суммой 918 млн рублей. В качестве пособников блогера выступали ее супруг и иные неустановленные лица. Часть незаконного дохода, более 43 млн рублей, Блиновские легализовали путем совершения финансовых операций.

6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни миллионов рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023