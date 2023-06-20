Следствие призвало продлить домашний арест Блиновской еще на месяц

Следствие призвало Пресненский суд Москвы продлить на месяц срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста еще на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской. Заседание назначено в 12:00 мск 21 июня», — заявил собеседник агентства.

Ранее, 22 мая, Московский городской суд подтвердил домашний арест Елены Блиновской. Мера пресечения действительна до 26 июня.

6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей.

Блогер Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год, а также в отмывании денег, которые были получены преступным путем. Ее задержали 27 апреля 2023 года.

Она купила билет на самолет до Казахстана, чтобы запутать оперативников, а сама села в Maybach и направилась в сторону Белоруссии.

Предполагается, что обвиняемая использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.