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Лавров оценил визит Блинкена в Китай

Лавров: визит Блинкена в Китай касается отношений Вашингтона и Пекина
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Фото: REUTERS/Pool/Leah Millis
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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай касается двусторонних отношений Вашингтона и Пекина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июня.

«Насчет визита Блинкена в Китай <...>. Оценки этим отношениям наши китайские друзья высказывали неоднократно, в том числе они их подтвердили в рамках визита государственного секретаря Соединенных Штатов», — сказал министр журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, российская сторона видит эту встречу, как попытку КНР донести свою принципиальную позицию в отношении незыблемости законных интересов республики, касающихся в том числе прилегающих к ней регионов.

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Блинкен прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей», впервые за пять лет. Напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном возникли, в частности, из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также сбитого над Штатами китайского аэростата.

На следующий день, 19 июня, председатель КНР Си Цзиньпинь на встрече с Энтони Блинкеном заявил, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами.

В свою очередь, Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не собираются вступать в конфликт с Китаем.

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