В ЕС назвали правомерным запрет партии «Шор» в Молдавии

Евросоюз (ЕС) принял к сведению запрет оппозиционной партии «Шор» в Молдавии и считает, что Конституционный суд (КС) страны был вправе принять такое решение. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 20 июня.

КС Молдавии признал партию «Шор» вне закона накануне, 19 июня. Из решения суда следует, что депутаты фракции сохранят свои мандаты в парламенте, однако она будет расформирована. После этого они смогут действовать только как независимые депутаты.

По словам Стано, являясь главной инстанцией по конституции, КС республики обладает правом последнего слова в вопросах толкования конституции совместимости национальных законов, а также государственных решений с основным законом, отметил он в беседе с «РИА Новости».

Представитель внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что Европейский союз принял к сведению решение Конституционного суда.

Данное решение поддержала и президент Молдавии Майя Санду. По ее словам, эта партия якобы была создана путем коррупции и для коррупции, и представляет собой опасность как для конституционного строя, так и для безопасности государства. Она указала, что удовлетворена признанием партии «Шор» антиконституционной.

В ноябре прошлого года правительство Молдавии попросило КС проверить законность оппозиционной партии, которая выступала организатором массовых акций протеста в Кишиневе. Митингующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, также указывали на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

На фоне этого руководство «Шор» обвинили в незаконном финансировании и продвижении интересов некоего иностранного государства, а также в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.