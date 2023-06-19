Узбекистан с 1 октября начнет поставки газа из России

Узбекистан планирует начать поставки российского газа с 1 октября текущего года, годовой объем закупки составит 2,8 млрд куб. м, сообщило 19 июня в Telegram-канале минэнерго страны.

«В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт 9 млн кубометров природного газа в сутки», — уточнили в ведомстве.

Годовой объем поставок составит 2,8 млрд куб. м газа.

Договор о поставках российского газа в Узбекистан заключен между АО «УзГастрейд» и ООО «Газпром экспорт» сроком на два года в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Документом предусмотрено строительство новой газоизмерительной станции на территории Узбекистана, работы планируется завершить к сентябрю.

В конце мая Госдума РФ ратифицировала соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа в КНР по дальневосточному маршруту между правительствами России и Китая. Документ предполагает строительство трансграничного участка газопровода — от газоизмерительной станции в Дальнереченске в России до стартовой станции «Хулинь» в Китае.

В 2022 году между российским «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) был подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту, благодаря которому объем поставок газа российского концерна в КНР будет увеличен на 10 млрд куб. м в год.