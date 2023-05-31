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Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Китаем о поставках газа

Госдума: соглашение между РФ и Китаем о поставках газа ратифицировано
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Matthias Bein
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Госдума РФ ратифицировала соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа в КНР по дальневосточному маршруту между Правительствами России и Китая. Об этом 31 мая говорится в сообщении на сайте нижней палаты.

Речь идет о межправительственном соглашении, которое было подписано 31 января этого года. Оно предполагает строительство трансграничного участка газопровода от газоизмерительной станции (ГИС) в Дальнереченске в России до стартовой станции «Хулинь» в Китае. Газопровод пройдет через реку Уссури.

Российский участок проектирует компания «Газпром», в КНР этим проектом занимается Китайская национальная нефтегазовая компания.

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В Минэнерго сообщили о подписании соглашения о поставках природного газа по дальневосточному маршруту между Россией и Китаем 9 февраля.

В январе Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай по объему экспорта по газопроводу и в сжиженном виде. Общие поставки российского топлива составили 2,7 млрд куб. м.

15 декабря 2022 года посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая на форуме «Газ России 2022», заявил, что Пекин готов к укреплению сотрудничества с Москвой в энергосфере и не позволит никому вмешиваться в эту область. По его словам, Восток приветствует российский газ и там достаточно рынка, чтобы вместить его.

В 2022 году между российским «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) был подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту, благодаря которому объем поставок газа российского концерна в КНР будет увеличен на 10 млрд куб. м в год.

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