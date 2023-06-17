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Минпросвещения РФ представит учебник по географии с разделом про новые регионы

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Минпросвещения РФ в течение следующего учебного года может представить учебник по географии, в котором будут показаны новые регионы. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня.

«И в картах, и в самом учебнике по географии будут показаны новые регионы. Процесс создания учебника длительный. Мы ориентируемся на тот опыт, который есть. Ориентировочно в течение следующего учебного года мы представим новый учебник по географии», — сказал он в беседе с ТАСС.

Кравцов напомнил, что география входит в перечень предметов, по которым школы будут работать со следующего учебного года в рамках единой федеральной программы обучения.

«Новый учебник истории поможет школьникам осмысленно ознакомиться с темой СВО»
Министр просвещения Сергей Кравцов — о приоритетах системы среднего образования, промежуточных итогах ЕГЭ и возвращении серебряной медали

Ранее, 16 июня, замглавы Министерства науки и высшего образования РФ Константин Могилевский сообщил, что ведомство в течение года разработает учебник по истории для высших учебных заведений, включающий раздел о специальной военной операции (СВО). Он добавил, что концепция курса уже утверждена, содержание будет доходить до наших дней, включая раздел о спецоперации.

28 апреля в Министерстве просвещения заявили о том, что к 1 сентября завершится подготовка новых учебников истории для школьников. Минпросвещения уточняло, что в новом учебнике будут подробно изложены причины и задачи СВО.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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