Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса может появиться в российских школах 1 сентября. Об этом сообщил 30 января глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.

«Учебник будет готов для старших классов уже в марте. Надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — сообщил Кравцов студентам и преподавателям Московского государственного областного педагогического университета во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования».

Он подчеркнул, что раздел про цели и задачи спецоперации уже в программе курса истории.

В новом учебнике, по словам министра, также подробно будут изложены причины и задачи СВО.

В декабре Кравцов заявлял, что в новый учебник войдет информация о подвигах российских военных, участвующих в специальной военной операции.

1 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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