Разработку учебников истории с разделом про СВО планируют завершить до 1 сентября
Завершение подготовки новых учебников истории запланированы до 1 сентября текущего года, заявили в Министерстве просвещения 28 апреля.
«Завершение подготовки и апробация учебников по истории, объединяющих изучение всеобщей истории и истории России в единый учебный предмет, запланированы до 1 сентября 2023 года», — заявили в ведомстве РИА Новости.
При этом в связи с выпуском новых учебников курсы повышения квалификации для учителей истории планируется провести в 2023–2024 годах.
Ранее, 19 апреля, замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева заявила, что с 1 сентября в школы поступят новые учебники по истории с разделом о специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.
В январе Министерство просвещения уточняло, что в новом учебнике будут подробно изложены причины и задачи СВО.
1 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».
СВО по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.