В Минобрнауки сообщили о подготовке учебника по истории с разделом про СВО для вузов
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- В Минобрнауки сообщили о подготовке учебника по истории с разделом про СВО для вузов
Министерство науки и высшего образования РФ в течение года разработает учебник по истории для высших учебных заведений, включающий раздел о специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 16 июня, заявил заместитель главы ведомства Константин Могилевский.
«Учебник для вуза — не главное, но тем не менее типовой учебник для тех преподавателей, кому он нужен, в течение следующего учебного года будет разработан. Самое главное, что мы прямо вот сейчас устанавливаем требования к минимуму знаний, то есть содержанию этого курса», — передает ТАСС слова замминистра.
Он добавил, что концепция курса уже утверждена, содержание будет доходить до наших дней, включая раздел о спецоперации.
Ранее, 28 апреля, в Министерстве просвещения заявили о том, что к 1 сентября завершится подготовка новых учебников истории для школьников.
В январе Минпросвещения уточняло, что в новом учебнике будут подробно изложены причины и задачи СВО.
1 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.