Пожирать плоды: на что обращать внимание при покупке арбуза

Ежегодно сезон арбузов официально стартует в августе, но обычно товар появляется в продаже гораздо раньше, при этом в стране нередко фиксируются случаи отравления. Так, в Кемеровской области семилетний мальчик скончался, предположительно, после употребления арбуза. Следственные органы проводят проверку, партия арбузов изъята из магазина Роспотребнадзором. Отравление может возникнуть по разным причинам — например, из-за использования производителями химических примесей или из-за некачественно обработанной почвы. Однако если соблюдать правила выбора продукта, то риски для здоровья сводятся к минимуму. Как в арбуз попадают опасные вещества и что поможет спастись от отравления, разбирались «Известия».

Почему возможна интоксикация

Отравление арбузом может произойти по нескольким причинам. Провокаторами считаются нитраты, пестициды и несоблюдение норм их применения, а также ненадлежащие условия хранения готового продукта, которые вызывают его порчу . Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Известиями» рассказала, что наиболее частой причиной отравлений является неправильное использование удобрений в процессе выращивания урожая.

— Чтобы плод рос и созревал быстрее, недобросовестные производители нарушают технологию и добавляют в почву слишком много удобрений. При этом в арбуз в больших количествах попадают нитраты, которые действуют на организм как яд. Они способны привести к тяжелому отравлению и даже смерти, — подчеркнула эксперт.

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Кроме того, при неправильном хранении продукта — на земле или под открытым солнцем — дальнейшее его употребление может привести к отравлению.

— На жаре арбуз быстро портится: в нем появляются бактерии, которые, попадая в организм, провоцируют развитие кишечной инфекции. Если плоды лежат на земле без поддонов, из-за недостаточной вентиляции они могут начать подгнивать или плесневеть, — отметила эксперт.

Руководитель микробиологической лаборатории «Серконс ЭКО» Анна Токмакова отмечает, что поверхность арбуза нестерильная, на ней активно размножаются микробы и могут находиться яйца паразитов.

— Арбуз, не прошедший полноценную предварительную обработку и употребленный в пищу немытыми руками, может привести к заражению опасными инфекциями или стать причиной паразитарной инвазии. Самыми опасными будут такие микробы, как кишечная палочка, иерсиния и многие другие, — добавила эксперт.

Страшны ли нитраты

Фото: РИА Новости

Нитраты в овощах и фруктах — это соли азотной кислоты, поступающие в плоды из почвы вместе с подкормками. Нитраты не опасны, если урожай собран вовремя, а дозировка удобрения рассчитана верно. Однако это удается не всегда, поэтому часто у человека после употребления продуктов, содержащих повышенный уровень нитратов, могут возникать головные боли, тошнота, общая слабость и апатия.

В арбузах нитраты скапливаются в кожуре и близлежащем слое мякоти, рассказала врач-дерматовенеролог и нутрициолог Елена Богатова.

— Чтобы снизить потенциальные риски, рекомендуется снять кожуру арбуза перед употреблением. Кроме того, при правильном хранении арбуза при низкой температуре нитраты могут претерпевать более медленное превращение в нитриты, — рассказала нутрициолог.

Елена Богатова также рекомендует хранить арбуз в холодильнике. Важно отметить, что содержание нитратов в арбузах и других продуктах может варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как сорт плода, климатические условия, методы выращивания и уровень загрязнения почвы. Лучший способ минимизировать потенциальные риски, связанные с нитратами, — это выбирать свежие и качественные продукты, а также следовать правилам обработки и хранения перед употреблением.

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Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил в беседе с «Известиями», что арбуз, в котором много нитратов, обладает очень темной мякотью с волокнами белого или желтого цвета. Сахаристая мякоть, в свою очередь, — признак того, что арбуз созрел самостоятельно, без помощи химикатов.

Судить по внешности

При выборе арбуза Роспотребнадзор советует обращать внимание на размер плода: следует отдавать предпочтение средним арбузам, но не слишком тяжелым. Перед покупкой стоит провести тщательный осмотр, на качественном продукте не должно быть надрезов и трещин.

— Светлое пятно на корке говорит о том, на каком боку лежал арбуз, пока созревал на грядке. Интенсивность цвета пятна свидетельствует о его спелости. Спелый арбуз ярко-зеленого цвета, полоски на нем контрастные. Хвостик сухой, коричнево-бежевый. Корочка у спелого арбуза не глянцевая, а более матовая , — объяснил Дмитрий Леонов.

Точки продажи

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

При покупке стоит уделять внимание не только внешним признакам товара, но и точке продажи. Множество людей отдают предпочтение специализированным магазинам или рынкам, но зачастую арбуз можно купить в палатке, расположенной во дворе спального района или на дорожной трассе. Продажа бахчевых вдоль автодорог без оборудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что там хранятся арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Точки продажи должны быть огорожены, а продукция — содержаться под тентом на специальных стеллажах.

— Если арбузы продаются на улице, следует обратить внимание на то, как они хранятся. Плоды не должны лежать в жару под открытым солнцем — так они быстро перегреваются и начинают портиться. Лучше всего выбирать плоды, которые содержатся в прохладном месте или в тени. Важно, чтобы арбузы были на специальных поддонах, чуть приподнятых над землей , — говорит Екатерина Кашух.

У продавца арбузов в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность продукции (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы). Также на рабочем месте должны храниться личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

Перед тем как съесть

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Любителям арбузов необходимо знать, как правильно подготовить его для употребления. Важно помнить, что на кожуре плода скапливаются все опасные компоненты. Во время нарезания пыль, грязь, частички земли и бактерии могут попасть в мякоть, а затем — в организм человека. Поэтому, чтобы избежать острых кишечных инфекций и пищевых отравлений, арбуз необходимо тщательно мыть.