Пожирать плоды: на что обращать внимание при покупке арбуза
Ежегодно сезон арбузов официально стартует в августе, но обычно товар появляется в продаже гораздо раньше, при этом в стране нередко фиксируются случаи отравления. Так, в Кемеровской области семилетний мальчик скончался, предположительно, после употребления арбуза. Следственные органы проводят проверку, партия арбузов изъята из магазина Роспотребнадзором. Отравление может возникнуть по разным причинам — например, из-за использования производителями химических примесей или из-за некачественно обработанной почвы. Однако если соблюдать правила выбора продукта, то риски для здоровья сводятся к минимуму. Как в арбуз попадают опасные вещества и что поможет спастись от отравления, разбирались «Известия».
Почему возможна интоксикация
Отравление арбузом может произойти по нескольким причинам. Провокаторами считаются нитраты, пестициды и несоблюдение норм их применения, а также ненадлежащие условия хранения готового продукта, которые вызывают его порчу. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Известиями» рассказала, что наиболее частой причиной отравлений является неправильное использование удобрений в процессе выращивания урожая.
— Чтобы плод рос и созревал быстрее, недобросовестные производители нарушают технологию и добавляют в почву слишком много удобрений. При этом в арбуз в больших количествах попадают нитраты, которые действуют на организм как яд. Они способны привести к тяжелому отравлению и даже смерти, — подчеркнула эксперт.
Кроме того, при неправильном хранении продукта — на земле или под открытым солнцем — дальнейшее его употребление может привести к отравлению.
— На жаре арбуз быстро портится: в нем появляются бактерии, которые, попадая в организм, провоцируют развитие кишечной инфекции. Если плоды лежат на земле без поддонов, из-за недостаточной вентиляции они могут начать подгнивать или плесневеть, — отметила эксперт.
Руководитель микробиологической лаборатории «Серконс ЭКО» Анна Токмакова отмечает, что поверхность арбуза нестерильная, на ней активно размножаются микробы и могут находиться яйца паразитов.
— Арбуз, не прошедший полноценную предварительную обработку и употребленный в пищу немытыми руками, может привести к заражению опасными инфекциями или стать причиной паразитарной инвазии. Самыми опасными будут такие микробы, как кишечная палочка, иерсиния и многие другие, — добавила эксперт.
Страшны ли нитраты
Нитраты в овощах и фруктах — это соли азотной кислоты, поступающие в плоды из почвы вместе с подкормками. Нитраты не опасны, если урожай собран вовремя, а дозировка удобрения рассчитана верно. Однако это удается не всегда, поэтому часто у человека после употребления продуктов, содержащих повышенный уровень нитратов, могут возникать головные боли, тошнота, общая слабость и апатия.
В арбузах нитраты скапливаются в кожуре и близлежащем слое мякоти, рассказала врач-дерматовенеролог и нутрициолог Елена Богатова.
— Чтобы снизить потенциальные риски, рекомендуется снять кожуру арбуза перед употреблением. Кроме того, при правильном хранении арбуза при низкой температуре нитраты могут претерпевать более медленное превращение в нитриты, — рассказала нутрициолог.
Елена Богатова также рекомендует хранить арбуз в холодильнике. Важно отметить, что содержание нитратов в арбузах и других продуктах может варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как сорт плода, климатические условия, методы выращивания и уровень загрязнения почвы. Лучший способ минимизировать потенциальные риски, связанные с нитратами, — это выбирать свежие и качественные продукты, а также следовать правилам обработки и хранения перед употреблением.
Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил в беседе с «Известиями», что арбуз, в котором много нитратов, обладает очень темной мякотью с волокнами белого или желтого цвета. Сахаристая мякоть, в свою очередь, — признак того, что арбуз созрел самостоятельно, без помощи химикатов.
Судить по внешности
При выборе арбуза Роспотребнадзор советует обращать внимание на размер плода: следует отдавать предпочтение средним арбузам, но не слишком тяжелым. Перед покупкой стоит провести тщательный осмотр, на качественном продукте не должно быть надрезов и трещин.
— Светлое пятно на корке говорит о том, на каком боку лежал арбуз, пока созревал на грядке. Интенсивность цвета пятна свидетельствует о его спелости. Спелый арбуз ярко-зеленого цвета, полоски на нем контрастные. Хвостик сухой, коричнево-бежевый. Корочка у спелого арбуза не глянцевая, а более матовая, — объяснил Дмитрий Леонов.
Точки продажи
При покупке стоит уделять внимание не только внешним признакам товара, но и точке продажи. Множество людей отдают предпочтение специализированным магазинам или рынкам, но зачастую арбуз можно купить в палатке, расположенной во дворе спального района или на дорожной трассе. Продажа бахчевых вдоль автодорог без оборудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что там хранятся арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Точки продажи должны быть огорожены, а продукция — содержаться под тентом на специальных стеллажах.
— Если арбузы продаются на улице, следует обратить внимание на то, как они хранятся. Плоды не должны лежать в жару под открытым солнцем — так они быстро перегреваются и начинают портиться. Лучше всего выбирать плоды, которые содержатся в прохладном месте или в тени. Важно, чтобы арбузы были на специальных поддонах, чуть приподнятых над землей, — говорит Екатерина Кашух.
У продавца арбузов в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность продукции (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы). Также на рабочем месте должны храниться личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.
Перед тем как съесть
Любителям арбузов необходимо знать, как правильно подготовить его для употребления. Важно помнить, что на кожуре плода скапливаются все опасные компоненты. Во время нарезания пыль, грязь, частички земли и бактерии могут попасть в мякоть, а затем — в организм человека. Поэтому, чтобы избежать острых кишечных инфекций и пищевых отравлений, арбуз необходимо тщательно мыть.
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух советует перед употреблением помыть арбуз прохладной водой с мылом или специальным средством для мытья овощей и фруктов. Надрезать арбуз перед покупкой, чтобы проверить его спелость, категорически запрещено.