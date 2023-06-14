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Суд отказался исключать певицу Земфиру из списка иноагентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Замоскворецкий суд Москвы 14 июня отказался исключить певицу Земфиру (признана иноагентом в РФ) из списка иностранных агентов. Об этом из зала суда сообщил корреспондент «Известий».

Минюст внес певицу в список иностранных агентов в феврале этого года. Позднее она обратилась с иском в суд, чтобы оспорить это решение.

Присутствовавший на судебном заседании представитель Министерства юстиции пояснил, что певица распространяла негативную информацию для неограниченного круга лиц о проведении СВО, осуществляла политическую деятельность и получала поддержку от иностранных источников, в том числе ирландской и немецкой кредитных организаций.

Адвокат Земфиры Александр Передрук со своей стороны заявил, что его подзащитная никогда не находилась под иностранным влиянием, не осуществляла политической деятельности и просил суд исключить Рамазанову из реестра иностранных агентов.

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