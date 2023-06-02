Суд в Москве отказался снять с Варламова статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с блогера Ильи Варламова, признанного в РФ иноагентом, данный статус. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд отказал в удовлетворении административного искового заявления Варламова (признан в РФ иноагентом) к Министерству юстиции», — говорится в заявлении суда.



Ранее, 15 мая, сообщалось, что Варламов подал в суд соответствующий иск к Минюсту.



Также известно, что этот же суд позднее в пятницу рассмотрит аналогичные заявления от юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) и шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом).