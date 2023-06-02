Суд отказался снять с Максима Галкина статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с телеведущего и шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) статус иностранного агента. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили в суде.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласила решение судья.

Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года.

В суде были продемонстрированы видео Галкина из социальной сети с осуждением политики России и специальной военной операции (СВО), а также видео с концертов с выступлениями на политическую тематику.

Представитель Галкина, в свою очередь, заявила, что личное мнение артиста не может быть политической деятельностью, а выступления за рубежом нельзя назвать поддержкой из иностранных источников.

В этот день же в удовлетворении аналогичного иска было отказано артисту Семену Слепакову (признан в РФ иноагентом).

Ранее в этот день Замоскворецкий суд Москвы также отказался снять с блогера Ильи Варламова, признанного в РФ иноагентом, данный статус.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.