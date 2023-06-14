Тепленькая не пойдет: когда в Москве и регионах отключат горячую воду

Ежегодно летом в российских домах отключают горячую воду. Обычно отключение длится 10 дней: за это время коммунальные службы проверяют состояние тепловых сетей и устраняют неисправности. Можно ли сократить сроки проверки и где узнать график отключения воды — в материале «Известий».

Когда в Москве отключат горячую воду: график

Каждое лето с конца мая по начало сентября в Москве и Московской области отключают горячую воду: это необходимо для профилактики и подготовки систем центрального отопления к новому сезону. Еще несколько лет назад воду в столице отключали на три, потом на две недели, а сегодня этот срок сократился всего до 10 дней.

График отключения горячей воды в столице составляют после отопительного сезона и публикуют на портале мэрии Москвы mos.ru. Там же можно проверить, когда отключат воду в вашем доме: достаточно вбить точный адрес. В 2023 году период сезонных отключений продлится с 15 мая по 25 августа.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Любопытно, что в домах с альтернативным трубопроводом, когда, помимо основной системы есть резервные трубы, горячую воду отключают на меньший срок либо не каждый год. Однако даже самое современное оборудование требует профилактики, поэтому полностью обойтись без сезонных отключений невозможно. Кроме того, не отключают воду в старых домах с газовыми колонками — но и домов с колонками, и альтернативных систем в Москве совсем немного.

Когда отключат горячую воду в Московской области

В 2023 году Мосводоканал планирует массовые ремонтно-восстановительные работы в Московской области. Согласно графику, воду будут отключать с 1 июня до 31 августа, стандартное время отключения — 14 дней. График и сроки отключения горячей воды позднее появится на интерактивной карте ресурсообеспечения МКД (на момент подготовки статьи не работала). Кроме того, по данному вопросу работает горячая линия Минэнерго по Московской области: 8 (499) 455-54-15.

Когда отключат горячую воду в Петербурге

Жители Северной столицы в этом году останутся без горячей воды на 5–14 дней. Срок отключения зависит от района города, состояния сетей и обслуживающей компании. Узнать о том, когда и где будут отключать горячую воду, можно на сайтах — ООО «Петербургтеплоэнерго», АО «Теплосеть СПб», ГУП «ТЭК СПб», а также ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО».

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Можно ли сократить сроки отключения воды до трех дней

В России дома обогревают с помощью центрального отопления — а это длинные коммуникации, километры труб, которые разгерметизируются, ржавеют и текут. В отличие от России в Европе мини-котельная есть почти у каждого дома своя. У каждой системы есть свои плюсы и минусы. Один из минусов центрального отопления в том, что трубы надо регулярно проверять с помощью повышения давления или опрессовки.

На прошлой неделе вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал коммунальщиков сократить сроки профилактического отключения горячей воды. Соответствующее письмо с просьбой уточнить, существуют ли на данный момент ограничения, не позволяющие сократить время профилактики, он направил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В перспективе сократить сроки отключения горячей воды летом должны помочь смарт-технологии ЖКХ, которые Россия активно внедряет в рамках концепции «Умного города», а также новые материалы и новые виды труб. Как пояснял в 2019 году замглавы Минстроя, а ныне губернатор Мурманской области Андрей Чибис, оптимизация процессов управления сетями в будущем позволят радикально сократить сроки отключения горячей воды. В этом очень заинтересованы сами коммунальные компании, поскольку в дни отключения они не получают плату за горячую воду. Определенных успехов достичь уже удалось: например, в некоторых районах Санкт-Петербурга воду отключают всего на пять дней.

Однако до трех дней сократить время отключения горячей воды пока невозможно, пояснил «Известиям» специалист по проблемам коммунального хозяйства, член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин. По его словам, продолжительность ремонта теплосетей зависит от их состояния, и в Москве он один из самых небольших. Если в новых районах первые несколько лет воду можно не отключать вовсе, то по мере износа систем профилактика становится необходимой. «Чем больше магистральных и подводящих сетей к домам будет заменено, чем больше будет новых синтетических труб, которые могут лежать в земле без повреждений от 50 до 100 лет, тем больше вероятность сокращения срока отключения», — рассказал Крохин. Например, в Москве в ближайшие десятилетия сроки отключения горячей воды могут сократиться до восьми или даже пяти дней, но не меньше.



Как оплачивается горячее водоснабжение в период отключения

Тем, у кого стоят счетчики, за горячую воду платить не придется. Часто управляющие компании на период отключений сами закрывают внутридомовые задвижки, но дополнительная предусмотрительность не помешает. Для потребителей, у которых счетчиков нет, должны сделать перерасчет.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

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