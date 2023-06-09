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Точные воды: средства для охраны природы хотят направить на канализацию

Чистоту каких рек поможет сохранить эта мера
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Средства для охраны окружающей среды хотят направлять на обслуживание и ремонт канализации, а также стройку очистных сооружений. С таким обращением в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко выступило Архангельское областное собрание депутатов. С копией документа ознакомились «Известия». Сегодня эти деньги можно тратить только для устранения уже нанесенного вреда. Меры помогут в работах по сохранению Северной Двины, Волги и других крупных рек, говорят эксперты.

На сохранение

Сегодня бюджетные средства на охрану окружающей среды можно использовать только для устранения уже нанесенного вреда для рек. Но чтобы уменьшить загрязнения, необходим комплекс мер, и не только по устранению накопленных засорений, но и по недопущению новых, сказал «Известиям» губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

— В частности, требуется модернизация и реконструкция водоотводящих сетей и очистных сооружений, потому что если мы начнем сейчас очищать реки, но при этом не модернизируем очистные сооружения, то со временем всё придет в то же плачевное состояние, — сказал он.

ливневка
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Поэтому предлагается предусмотреть дополнительные меры в перечне мероприятий по охране окружающей среды, которые бы не только ликвидировали последствия загрязнений, но и не допускали их. Это техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт централизованных бытовых и других систем водоотведения, а также разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений.

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Например, на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт централизованных бытовых и прочих систем водоотведения в Архангельской области сегодня требуется около 30 млрд рублей.

— Сегодня загрязнение водных объектов — одна из самых острых экологических проблем. Россиян волнует состояние рек, озер и водохранилищ, так как они источники питьевой воды. От качества воды напрямую зависит здоровье населения, — сказал первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

загрязнене реки
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Важно не только ликвидировать последствия и вкладывать в это большие средства, но и прежде всего принимать меры по недопущению загрязнения в будущем, сказал депутат.

В аппарате Виктории Абрамченко сообщили «Известиям», что пока не получили обращение.

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Как отметила представитель вице-премьера Марта Галичева, приоритетными направлениями для расходования средств бюджета природоохранных госпрограмм, нацпроекта «Экология» и экологических платежей являются экологические мероприятия и охрана окружающей среды, в том числе водных объектов, а не поддержка системы ЖКХ.

Данный блок находится в ведении Минстроя и финансируется соответствующей госпрограммой, добавила она. «Известия» направили запрос в министерство.

очистительное сооружение
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— На проблему оздоровления рек, в частности Волги, обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. Договорились вместе с депутатами взять ситуацию с оздоровлением рек, в частности решение проблемы очистных сооружений, под контроль и организовать в ближайшее время парламентские слушания, — рассказал Владимир Кошелев.

Каждое промышленное предприятие делает отчисления в бюджет на охрану окружающей среды, эти средства имеют «окрашенный» характер, сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Стоки от производства нередко попадают в общую систему городской канализации, портят очистные сооружения. Предоставление регионам права направлять эти средства на модернизацию системы водоочистки позволит уменьшить вред для окружающей среды до попадания загрязнений в водные объекты — реки и водоемы, сказал он.

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В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) поддерживают инициативу архангельских депутатов. Такую возможность организация предлагала установить еще с момента разработки концепции целевого использования «окрашенных платежей», добавили там.

очистительное сооружение
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Миллиарды рублей

Поддержка проектов по реконструкции и строительству новых очистных сооружений актуальна, сказали в РАВВ. Возведение таких объектов оценивается от сотни миллионов до нескольких миллиардов рублей в зависимости от объема и масштаба проекта, пояснили там.

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Такие затраты тарифом на водоотведение закрыть невозможно, переложить хотя бы частично затраты на муниципальный бюджет не представляется возможным, он просто не выдержит такой нагрузки. Получить заем на рынке также не получится — банки не хотят кредитовать водоканалы, так как в залог взять производственные активы муниципальных предприятий нельзя и финансовая обеспеченность у водоканалов очень низкая, — рассказали в ассоциации.

Поэтому в отсутствие нормальной экономики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также неспособности отрасли к собственному самообеспечению за счет тарифов остается надеяться только на поддержку государства, добавили в РАВВ.

водопровод монеты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Водоканалы смогут получить дополнительное финансирование примерно на 5–10 млрд рублей без нагрузки на тарифы для населения, полагает Павел Склянчук.

Архангельские депутаты правы: в вопросах сохранения экологии муниципалитетам вполне можно было бы дать больше полномочий расходовать свой бюджет. А если будут проблемы – парламентарии их скорректируют поправками в законодательство, добавил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

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